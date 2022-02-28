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Как работают аптеки: в Минздраве предоставили контакты для критических нужд от граждан и медицинских учреждений

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Как работают аптеки: в Минздраве предоставили контакты для критических нужд от граждан и медицинских учреждений

pixabay.com

Министерство обратилось к работникам аптек.

Сейчас нет никаких ограничений в работе аптек, сообщили в Минздраве.

Фармацевтические учреждения могут не работать только в том случае, если их работники отказались выходить на работу. Минздрав призывает владельцев и работников аптек брать пример с наших медиков, которые на передовой под пулями спасают раненых.

В то же время отметим, что аптечные пункты работают в больницах. Да, могут случаться проблемы с логистикой, но над этим тоже работаем.

"Пожалуйста, выходите на работу, ведь вы — часть медицинской системы Украины. Сегодня Минздрав делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить лекарством украинцев", — призвали в Минздрав.

  • Работает контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19, принимающий звонки и запросы относительно критических потребностей граждан и медицинских учреждений. Операторы зафиксируют ваше обращение и будут переданы для оперативного решения.
  • День и ночь работают волонтеры и международные организации, которые откликнулись на просьбы о помощи и пытаются закрыть все насущные нужды медицинской отрасли.
  • Однако все эти старания могут быть бесполезны, если работники аптек просто не выйдут на работу. Пожалуйста, будьте и дальше надежным тылом для Украины, выходите на работу. Сейчас как никогда нужно ваше мужество, сила и отвага.

Кабинет Министров Украины с 25 февраля приостановил экспорт препаратов крови на 30 дней.

Об этом также сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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