Как работают аптеки: в Минздраве предоставили контакты для критических нужд от граждан и медицинских учреждений

Как работают аптеки: в Минздраве предоставили контакты для критических нужд от граждан и медицинских учреждений

Министерство обратилось к работникам аптек.

Сейчас нет никаких ограничений в работе аптек, сообщили в Минздраве.

Фармацевтические учреждения могут не работать только в том случае, если их работники отказались выходить на работу. Минздрав призывает владельцев и работников аптек брать пример с наших медиков, которые на передовой под пулями спасают раненых.

В то же время отметим, что аптечные пункты работают в больницах. Да, могут случаться проблемы с логистикой, но над этим тоже работаем.

"Пожалуйста, выходите на работу, ведь вы — часть медицинской системы Украины. Сегодня Минздрав делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить лекарством украинцев", — призвали в Минздрав.

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Работает контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19 , принимающий звонки и запросы относительно критических потребностей граждан и медицинских учреждений. Операторы зафиксируют ваше обращение и будут переданы для оперативного решения.

, принимающий звонки и запросы относительно критических потребностей граждан и медицинских учреждений. Операторы зафиксируют ваше обращение и будут переданы для оперативного решения. День и ночь работают волонтеры и международные организации, которые откликнулись на просьбы о помощи и пытаются закрыть все насущные нужды медицинской отрасли.

Однако все эти старания могут быть бесполезны, если работники аптек просто не выйдут на работу. Пожалуйста, будьте и дальше надежным тылом для Украины, выходите на работу. Сейчас как никогда нужно ваше мужество, сила и отвага.

Кабинет Министров Украины с 25 февраля приостановил экспорт препаратов крови на 30 дней.

Об этом также сообщает Министерство здравоохранения Украины.