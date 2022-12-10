Как распознать переохлаждение: простые советы

Все мы понимаем, что зима будет очень тяжелой.

К сожалению, мы должны быть готовы к любым сценариям. В частности, мы должны знать, как идентифицировать переохлаждение и какую помощь нужно оказать пострадавшему, чтобы не навредить.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

Стадия 1: Появляются лихорадка, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкая (холодовая) дрожь мышц и «гусиная кожа».

Стадия 2: Холодовая дрожь достигает максимума, появляется поверхностное охлаждение, сонливость переходит в расстройство сознания.

Стадия 3: Подавление холодового дрожания свидетельствует об очень опасном охлаждении (гипотермии), которое может привести к остановке дыхания и сердца. Пострадавший может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь без человека может умереть.

Холодную травму могут провоцировать следующие факторы:

высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5 — +8 °С 0 , но при высокой влажности может вызвать у человека холодовую травму);

, но при высокой влажности может вызвать у человека холодовую травму); ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);

хронические заболевания/чрезмерная усталость у человека;

употребление алкоголя;

принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к действию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов в организме);

ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.

Домедицинская помощь при переохлаждении:

Убедитесь, что вам, пострадавшему и другим, ничего не угрожает. Перейдите в теплое помещение. Успокойте пострадавшего, объясните дальнейшие действия. Вызовите «103» и следуйте инструкциям диспетчера. Снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду. Дайте ему безалкогольный тёплый напиток. Накройте покрывалом или одеялом и будьте рядом до приезда медиков. Если состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону «103». Если пострадавший потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию.

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Как избежать переохлаждения

Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать переохлаждения в условиях войны.

Также мы публиковали советы медиков и спасателей о том, как избежать обморожения и почему в мороз желательно не носить украшения.

К тому же для переохлаждения опасны мокрые ноги.

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