Как распознать переохлаждение: простые советы

Все мы понимаем, что зима будет очень тяжелой.
К сожалению, мы должны быть готовы к любым сценариям. В частности, мы должны знать, как идентифицировать переохлаждение и какую помощь нужно оказать пострадавшему, чтобы не навредить.
Об этом пишет Министерство здравоохранения.
Стадия 1: Появляются лихорадка, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкая (холодовая) дрожь мышц и «гусиная кожа».
Стадия 2: Холодовая дрожь достигает максимума, появляется поверхностное охлаждение, сонливость переходит в расстройство сознания.
Стадия 3: Подавление холодового дрожания свидетельствует об очень опасном охлаждении (гипотермии), которое может привести к остановке дыхания и сердца. Пострадавший может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь без человека может умереть.
Холодную травму могут провоцировать следующие факторы:
- высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5 — +8 °С 0, но при высокой влажности может вызвать у человека холодовую травму);
- ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);
- хронические заболевания/чрезмерная усталость у человека;
- употребление алкоголя;
- принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к действию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов в организме);
- ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.
Домедицинская помощь при переохлаждении:
- Убедитесь, что вам, пострадавшему и другим, ничего не угрожает.
- Перейдите в теплое помещение.
- Успокойте пострадавшего, объясните дальнейшие действия.
- Вызовите «103» и следуйте инструкциям диспетчера.
- Снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду.
- Дайте ему безалкогольный тёплый напиток.
- Накройте покрывалом или одеялом и будьте рядом до приезда медиков.
- Если состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону «103».
- Если пострадавший потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию.
Как избежать переохлаждения
Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать переохлаждения в условиях войны.
Также мы публиковали советы медиков и спасателей о том, как избежать обморожения и почему в мороз желательно не носить украшения.
К тому же для переохлаждения опасны мокрые ноги.
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