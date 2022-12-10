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Как распознать переохлаждение: простые советы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
87
Время на прочтение
2 мин
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Как распознать переохлаждение: простые советы

Фото: pixabay.com

Все мы понимаем, что зима будет очень тяжелой.

К сожалению, мы должны быть готовы к любым сценариям. В частности, мы должны знать, как идентифицировать переохлаждение и какую помощь нужно оказать пострадавшему, чтобы не навредить.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

Стадия 1: Появляются лихорадка, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкая (холодовая) дрожь мышц и «гусиная кожа».

Стадия 2: Холодовая дрожь достигает максимума, появляется поверхностное охлаждение, сонливость переходит в расстройство сознания.

Стадия 3: Подавление холодового дрожания свидетельствует об очень опасном охлаждении (гипотермии), которое может привести к остановке дыхания и сердца. Пострадавший может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь без человека может умереть.

Холодную травму могут провоцировать следующие факторы:

  • высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5 — +8 °С 0, но при высокой влажности может вызвать у человека холодовую травму);
  • ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);
  • хронические заболевания/чрезмерная усталость у человека;
  • употребление алкоголя;
  • принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к действию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов в организме);
  • ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.

Домедицинская помощь при переохлаждении:

  1. Убедитесь, что вам, пострадавшему и другим, ничего не угрожает.
  2. Перейдите в теплое помещение.
  3. Успокойте пострадавшего, объясните дальнейшие действия.
  4. Вызовите «103» и следуйте инструкциям диспетчера.
  5. Снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду.
  6. Дайте ему безалкогольный тёплый напиток.
  7. Накройте покрывалом или одеялом и будьте рядом до приезда медиков.
  8. Если состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону «103».
  9. Если пострадавший потерял сознание и не имеет признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию.

Как избежать переохлаждения

Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать переохлаждения в условиях войны.

Также мы публиковали советы медиков и спасателей о том, как избежать обморожения и почему в мороз желательно не носить украшения.

К тому же для переохлаждения опасны мокрые ноги.

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Просмотры
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