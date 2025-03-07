Как рассчитать оптимальную скорость похудения

Не старайтесь быстро худеть, а делайте это медленно, но стабильно.

Похудение на три килограмма за неделю вредно для здоровья и вызывает обратный эффект, поэтому избавляться от лишнего веса нужно постепенно.

Диетологи говорят: чтобы похудеть, сохранить результат – нужно соблюдать правильную скорость снижения веса. И эта скорость – 400-700 г в неделю. А совсем не 3 кг, как нам бы хотелось.

Кроме того, быстрое похудение вызывает гормональные сбои, проблемы с желудочно-кишечным трактом, плохое качество кожи, растяжки, выпадение волос и делает ногти ломкими.

У многих через некоторое время вес откатывается назад. В первые недели, проведенные на здоровом рационе, потеря килограммов и сантиметров может быть достаточно заметна. Это происходит, потому что ткани отпускают излишнюю воду, а из организма идет задержанная жидкость.

Какие темпы похудения считаются нормальными

Специалисты считают безопасным худеть на 0,5-1,3 кг в неделю. Разбег в норме почти в килограмм объясняется зависимостью от вашего веса сейчас.

В идеале это должно быть 1% от массы тела. Таким образом, норма похудения в месяц – от 2 до 6 кг. Если вы в процессе похудения и прилагаете к этому все усилия, но ничего не происходит, то вы либо делаете что-то не так, либо ваш вес зависит от большего количества факторов, чем потребление и расход калорий.

Ранее мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.

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