Как разогнать метаболизм, если встал вес: советы, которые действуют

Чем выше уровень метаболизма, тем больше калорий тратите в спокойствии.

Чтобы сдвинуть стрелки весов с мертвой точки, есть несколько уловок, которые помогут преодолеть плато в похудении.

Как ускорить свой метаболизм

Самый простой способ ускорения метаболизма – физическая активность. Регулярные занятия спортом, йогой, фитнесом, аэробикой способствуют сжиганию калорий, формируют мышечную массу, ускоряют метаболизм, уменьшая жировые отложения.

Уменьшите потребление углеводов

Существуют научные данные, свидетельствующие о том, что соблюдение низкоуглеводной диеты может помочь снизить приступы голода. Это означает, что вы можете подсознательно начать есть меньше, что позволит вам легко похудеть.

Спать не менее 7 часов

Здоровый сон способствует выработке эндогенных гормонов, ускоряющих обмен веществ.

Отказаться от сладкого

Избыток сладкого в организме приводит к выработке большого количества инсулина, что замедляет метаболизм.

Употреблять белковую пищу

Продукты богатые протеинами лучше разгоняют метаболизм. Исследование канадского университета Макмастера показало положительное влияние молочных продуктов на ускорение обмена веществ.

Не пренебрегать острой и пряной пищей

Если здоровье позволяет, следует приправлять блюда перцем, употреблять в пищу чеснок, имбирь, горчицу. Острая пища – отличный способ разогнать метаболизм.

Ходить пешком

Пешие прогулки в хорошем темпе – простой и эффективный метод для разгона метаболизма и похудения. 7-8 тысяч шагов в день улучшит обмен веществ и поможет сбросить вес.

Принимать витамины и минералы

Дефицит некоторых нутриентов приводит к серьезным нарушениям обмена веществ и лишнему весу. Употребление добавок с селеном, йодом и Омега-3 способствует улучшению метаболизма и общему самочувствию.

Управляйте стрессом

Стресс может помешать вашим усилиям по снижению веса, поскольку приводит к эмоциональному питанию и вызывает тягу к пище. Кроме того, стресс увеличивает уровень кортизола в организме. Гормон стресса, несомненно, помогает организму реагировать на стресс, но он также может увеличить накопление жира на животе.

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