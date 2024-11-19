Как рыбу нужно есть, она полезнее и доступнее форели и лосося

Звание рыбы №1 в мире эксперты заслуженно отдают сардине, и как ни странно, в консервированном виде. Благодаря доступности, стабильности при хранении и питательной ценности именно эту рыбу рекомендуют регулярно потреблять специалисты.

Дело в том, что консервированные сардины богаты на:

Омегу-3 жирные кислоты, которые помогают уменьшить воспаление, имеют значительные преимущества для здоровья, начиная от уменьшения депрессии до меньшего риска сердечных заболеваний и инсульта.

Консервированные сардины также богаты кальцием. Типичная банка содержит примерно столько же минерала, сколько стакан молока.

Они также являются значительным источником витамина D, помогающего усвоению кальция.

Сардины – рыба номер один

Специалисты советуют потреблять сардины 2-3 раза в неделю.

Исследование 2021 года показало, что люди с диабетом, имеющие высокий риск развития диабета 2 типа, получили снижение маркеров, указывающих на меньший риск диабета 2 типа и сердечных заболеваний, если дважды включить сардины в свой рацион на неделю по сравнению с теми, кто соблюдал диету для профилактики диабета 2 типа, которые не включали сардины в свой рацион.

Вкус сардин нравится не всем, поэтому чтобы его смягчить,специалисты советуют добавлять травы и лимон.

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