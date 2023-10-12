Как с помощью грецких орехов стимулировать работу мозга, укрепить сердце и стенки сосудов

Чем и кому полезны грецкие орехи, сколько их нужно употреблять в день и кому не стоит их есть: рекомендации врача.

Из всех орехов по полезным свойствам первое место занимает грецкий орех. Он очень полезен и питателен, а еще хорошо растет в наших краях, поэтому украинцы нередко высаживают его в своем саду. Поэтому если вы еще не запаслись на зиму орехами, нутрициологиня и соучредительница школы здорового питания Ольга Дорош советует это обязательно сделать.

Чем полезны грецкие орехи

Орехи – это не только вкусный перекус. Они содержат углеводы, белки, жиры и множество витаминов. В них очень много железа, меди, калия, магния, фосфора и цинка. Поэтому они оказывают положительное влияние на должное функционирование всего организма: стимулируют работу мозга, улучшают память и концентрацию внимания, укрепляют сердечно-сосудистую систему и стенки сосудов, нормализуют уровень холестерина в крови. Также предотвращают развитие многих болезней, среди которых онкология кишечника, проблемы с сердцем, вирусные инфекции.

Если у вас есть запасы орехов, то их можно хранить в течение года, они не теряют полезных свойств в промежутке этого периода. Идеальная температура для их хранения – от +10 до -5 градусов. Лучше всего положить их в деревянные ящики.

Что лечат грецкие орехи

Укрепляют работу сердца. Ольга Дорош рекомендует добавлять небольшую горсть орехов в свой ежедневный рацион, а также давать их детям и подросткам. Их потребление увеличит поступление в организм калия, магния, клетчатки и фолиевой кислоты, способствующих оптимальной работе сердечно-сосудистой системы. Орехи еще называют, как говорит врач, «здоровой пищей для сердца».

Ольга Дорош рекомендует добавлять небольшую горсть орехов в свой ежедневный рацион, а также давать их детям и подросткам. Их потребление увеличит поступление в организм калия, магния, клетчатки и фолиевой кислоты, способствующих оптимальной работе сердечно-сосудистой системы. Орехи еще называют, как говорит врач, «здоровой пищей для сердца». Стимулируют работу мозга и укрепляют нервную систему. Грецкие орехи включают в себя большую часть полиненасыщенных кислот омега-3, которые активируют мозг, улучшают память и помогают хорошо концентрировать внимание. Также они снимают нервную напряженность и стресс. Грецкие орехи включают в себя витамин группы В, магний и незаменимые аминокислоты триптофан и изолейцин, которые положительно влияют на нервную систему, улучшая настроение. Грецкие орехи очень полезны для тех, кто страдает бессонницей и нервозностью.

Грецкие орехи включают в себя большую часть полиненасыщенных кислот омега-3, которые активируют мозг, улучшают память и помогают хорошо концентрировать внимание. Также они снимают нервную напряженность и стресс. Грецкие орехи включают в себя витамин группы В, магний и незаменимые аминокислоты триптофан и изолейцин, которые положительно влияют на нервную систему, улучшая настроение. Грецкие орехи очень полезны для тех, кто страдает бессонницей и нервозностью. Налаживают процессы пищеварения и уменьшают риски заболевания раком кишечника. Орехи являются источником пищевых волокон, которые способствуют нормализации пищеварительных процессов, служат профилактикой запоров и помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Орехи являются источником пищевых волокон, которые способствуют нормализации пищеварительных процессов, служат профилактикой запоров и помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Грецкий орех содержит белок, клетчатку и полиненасыщенные жиры, которые нормализуют повышенный сахар. Также употребление орехов предотвратит риск развития диабета II типа. Так как у них низкий гликемический индекс – 15, то их можно есть даже диабетикам.

Грецкий орех содержит белок, клетчатку и полиненасыщенные жиры, которые нормализуют повышенный сахар. Также употребление орехов предотвратит риск развития диабета II типа. Так как у них низкий гликемический индекс – 15, то их можно есть даже диабетикам. Укрепляют иммунитет и крайне необходимы беременным. Орехи имеют много витамина В9 – фолиевой кислоты. Это вещество обязательно должно быть в рационе будущих мам, поскольку играет важную роль в формировании и развитии ребенка. Для укрепления иммунитета очень важно масло ореха, которое помогает против вирусных и простудных заболеваний.

Сколько грецких орехов нужно есть в день: кому нельзя употреблять

Ольга Дорош рекомендует съедать 1-3 порции орехов в день – одна порция составляет 28 грамм. Это позволит поддерживать тонус организма и иммунитет в надлежащем состоянии. Но нужно учитывать, что орехи очень калорийны, в 100 г содержится 654 ккал. Поэтому тем, кто испытывает проблемы с лишним весом, следует осторожно относиться к продукту. В рацион врач советует добавлять орех маленьким детям в перетертом виде с кашами или фруктовым пюре.

Не стоит употреблять орехи, не проверив, нет ли у вас на них аллергии. Поскольку согласно статистике, до 3% людей на всей планете имеют аллергию на орехи. Также не следует есть грецкие орехи тем людям, которые имеют заболевания кишечника и поджелудочной железы.

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