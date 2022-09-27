Как сбросить лишний вес с помощью обычной ходьбы: советы специалистов

Ходьба, как и любая активность, сжигает калории. Преимущество ходьбы перед другими активностями в том, что она безопасна и доступна, в отличие от бега, езды на велосипеде или прыжков в воду. Недостаток в том, что калории сжигаются медленнее, чем при других активностях.

Сколько калорий можно сжечь во время ходьбы

Это зависит, конечно, от темпа и вида ходьбы – можно ходить 6 км/ч на гору, а можно 3 км/ч на ровной местности. В общей сложности за час можно сжечь 220 ккал, а за 5 часов умеренной прогулки — 1000 ккал.

Ходьба для сброса рекомендуется тем, кто имеет ограничения в физических нагрузках, например, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с перенесенными травмами опорно-двигательного аппарата и тому подобное.

Чтобы ходьба была эффективной для похудения:

Ходите в горку с небольшим уклоном. Неровный рельеф заставляет мышцы работать в разном режиме, в результате чего увеличится потребление калорий.

Меняйте темп в течение прогулки – быстрая ходьба ускорит сжигание калорий, а медленная – даст телу отдохнуть.

Гуляйте от часа до двух в сутки. Помните, что этому виду активности требуется немного больше времени, чтобы запустить процесс сжигания жира.

Используйте правильную технику ходьбы. Она не только поможет быстрее похудеть, но и будет полезна опорно-двигательному аппарату.

Обязательно выберите удобную обувь – это основа здоровой ходьбы.

Правильная техника ходьбы:

Идите ровно, удерживая позвоночник прямо, глядя вперед. Плечи, руки, шея расслаблены.

Руки при ходьбе должны раскачиваться вперед и назад.

При ходьбе перекатываться с пятки на оставшуюся часть стопы.

Движение конечностей должно быть разноименным – делаем шаг левой ногой, а правая рука в этот момент следует вперед.

Поддерживаем правильное дыхание – вдыхаем через нос, выдыхаем через рот.

Шаг средней длины – от 75 до 85 см.

Сбросить лишний вес с помощью обычной ходьбы реально просто для этого нужно немного больше времени. В сочетании с тренировками и правильным питанием результат будет виден через несколько месяцев.

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