Как сцеживать грудное молоко: кому, зачем и как нужно это делать

Просто так сцеживаться после каждого кормления не нужно, ведь женская грудь работает по принципу спроса и предложения – производят молоко в ответ на сосание груди малышом. Обычно сколько молока требует малыш, столько его и производят грудь.

Об этом пишет ЮНИСЕФ.Украина.

Когда нужно сцеживать молоко

Существуют случаи, когда сцеживание действительно необходимо. Сцеживание нужно, если:

Грудь ощущается неудобно наполненной и рядом нет ребенка, который опорожняет грудь.

Матери необходимо отлучиться и оставить молоко, чтобы малыш покормили в ее отсутствие.

Мать выходит на работу и сцеживает молоко в рабочее время.

Мать временно разведена с ребенком и должна поддерживать кормление грудью.

Мать хочет возобновить лактацию или увеличить количество молока.

Если ваш ребенок временно не может сосать или он не рядом, нужно сцеживать молоко в соответствии с обычным количеством кормлений, но не реже 8 раз в сутки.

Сцеживать грудное молоко можно вручную или молокоотсосом

Прежде чем начать, вымойте руки теплой водой с мылом. Приготовьте чистую посуду для сбора молока. Помассируйте грудь, делает мягкие, но уверенные движения от периферии железы к соску по всей плоскости. Выпейте теплый напиток, он поможет лучше выделяться молоку.

Сцеживание грудного молока вручную

Обхватите грудь одной рукой – четыре пальца вместе, а большой напротив. Большой и указательный палец будут похожи на букву «С». Пальцы расположены в нескольких сантиметрах от соска на границе ареолы – темного участка вокруг него – или на самой ареоле.

Нажмите грудь в направлении грудной клетки, удерживайте кисть в этом положении. Сведите подушечки пальцев между собой.

Вам нужно нащупать такое место под ареолой, где при сведении пальцев молоко начинает выделяться наружу. При небольшом нажатии на это место, как на кнопку, молоко будет выделяться каплями или струями.

Осторожно сжимайте грудь, будто подталкиваете молоко поближе к соску. Не сжимайте сам сосок. Старайтесь не скользить пальцами по коже. Сцеживание должно быть безболезненным!

Сначала должны появиться капли молока, а затем оно обычно начинает течь. Если капли не появились, попытайтесь слегка подвинуть пальцы выше или ниже.

Когда поток остановится, переместите пальцы в другую часть ареолы, как будто двигаете их вокруг циферблата, и повторите.

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Меняйте грудь для сцеживания поочередно, пока молоко не будет капать слишком медленно или совсем не прекратит течь.

Когда впервые начинаете сцеживать, сцеживаете всего несколько капель молока. Постепенно ток молока увеличится.

Сцеживание молока молокоотсосом

Существует два вида молокоотсосов: ручной (с ручным управлением) и электрический. На некоторых приборах силу «всасывания» можно регулировать. Наращивайте интенсивность постепенно. Если сразу установить высокую интенсивность, можно повредить сосок.

Молокоотсосы иногда имеют воронки разных размеров. Подбирайте те, которые подходят по размеру к вашим соскам. Молокоотсос не должен вызывать кровоподтеки или зажимать ваш сосок.

Тщательно мойте все элементы молокоотсоса водой с мылом или в посудомойке, если это разрешено изготовителем, вытирайте их чистым полотенцем. Используйте только чистый молокоотсос и контейнер для молока.

После того, как вы сцедили молоко, вы можете сразу давать его ребенку или хранить в холодильнике или морозильной камере в стерилизованном контейнере или в специальных пакетах для хранения грудного молока. Маркируйте контейнеры с молоком датой и временем, когда его сцедили.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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