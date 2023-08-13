Как сделать лицо худым без помощи хирурга

Можно ли похудеть только на лице, что делать, чтобы лицо и щеки стали меньше

Полное лицо свидетельствует о лишнем весе во всем теле. Поэтому тактика коррекции овала и формы лица должна быть такой же, как и при похудении в целом.

Но нужно помнить, что в редких случаях на полноту лица могут влиять генетика, гормональный фон.

Почему лицо может выглядеть полным

Лицо может выглядеть не худым из-за гормональных нарушений, например, при гипокортицизме (синдром Кушинга) при котором в крови образуется избыток гормона, что вызывает так называемое "лунообразное" лицо. Увеличивается область нижней челюсти, носа и ушей, а также кистей и стоп.

При пониженной функции щитовидной железы, гипотиреозе, на лице заметны отечность под глазами и на скулах, кожи бледная. При тиреотоксикозе может проявляться отек век при общем понижении веса и слабости.

Хронические заболевания почек проявляются на лице отеком под глазами, более выраженным в утренние часы.

Заболевания сердечно-сосудистой системы могут проявляться отеками лица.

Советы для похудения лица и всего тела

Чаще лицо полнеет на фоне общей прибавки веса, что является результатом неправильного питания и отсутствия физической активности. Лишние килограммы откладываются по всему телу и на лице в том числе. В большинстве случаев особенности отложения жиру на той или иной части тела обусловлены генетикой.

Поэтому, если вы хотите, чтобы лицо выглядело худее, нужно работать над похудением всего тела.

Как похудеть на лице

Начните потреблять меньше калорий, ограничьте в рационе жирную, сладкую и жареную пищу. Важно, чтобы сжигалось больше калорий, чем потреблялось.

Лучший способ избавиться от токсинов и жиров, которые накапливаются в лишних килограммах и на лице тоже, это пить много воды. Уменьшите потребление соли или продуктов с высоким содержанием натрия.

Чтобы похудеть важно быть активным – двигайтесь на велосипеде, ходите пешком, по лестнице вместо того, чтобы ездить лифтом, занимайтесь ежедневными физическими упражнениями.

Попробуйте сделать лицо более худым визуально

Пока вы худеете, попробуйте скрыть то, что доставляет вам дискомфорт. Попытайтесь похудеть на лице "визуально". Используйте для этого секреты макияжа и укладки волос, которые визуально сделают лицо более худым.

Занимайтесь фейсбилдингом, делайте упражнения для лица.

Упражнения для похудения лица

Все упражнения по фейсфитнесу просты, и для них хватает 15 минут в день. Главное, как и в их видах физической активности, делать их регулярно. Следует заниматься перед зеркалом, тогда можно видеть, как работают мышцы. Вы можете выполнять упражнения в любое время в течение дня.

Начните с легких пощипываний вдоль линии подбородка снизу до мочек ушей.

Помассируйте щеки круговыми движениями с едва открытым ртом.

Как можно шире откройте рот, а затем сомкните. Повторите упражнение 10 раз.

Наберите воздух в рот, раздув щеки, задержите его на несколько секунд, а затем отпустите. Повторите упражнение 10 раз.

На задержке дыхания поочередно надувайте сначала одну щеку, затем другую. Постарайтесь делать упражнения в быстром темпе. Сделайте-10 подходов.

Сделайте такое выражение лица, словно собираетесь поцеловать кого-то, подняв губы вперед, а потом улыбнитесь, не разжимая рот.

Выдвиньте нижнюю челюсть немного вперед, соберите губы трубочкой, вытягивайте их вперед вместе с шеей. Одновременно с этим поднимайте голову и тянитесь вверх, словно хотите поцеловать потолок. Вы должны почувствовать растяжение мышц от подбородка до грудины.

Задерживая дыхание, произнесет букву О. Выдвиньте язык, опустите его вниз пониже, пытаясь достать до подбородка. Широко откройте глаза, поднимите взгляд вверх, сделайте выдох-вдох. Повторите упражнение трижды.

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