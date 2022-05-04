Как сделать маммографию бесплатно

Ранняя диагностика значительно повышает шансы на выздоровление и позволяет спасти жизнь.

В настоящее время медицинские учреждения продолжают работать и проводить плановые исследования, в том числе и маммографию.

Обычно маммографию назначают женщинам в возрасте от 40 лет и старше. Обследование молочных желез женщин можно пройти в медицинских учреждениях, заключивших договор с Национальной службой здоровья на пакет "Маммография".

При необходимости или по медицинским показаниям женщины в возрасте до 40 лет могут сделать маммографию в поликлиниках, которые оказывают амбулаторную помощь и имеют необходимое оборудование и заключили договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация в амбулаторных условиях".

Чтобы пройти эту диагностику бесплатно, нужно иметь направление от семейного врача или врача по оказанию специализированной медицинской помощи.

С направлением от врача нужно прийти в медицинское учреждение, которое предоставляет услуги по пакету "Маммография". Адрес заведения подскажет оператор контакт-центра по номеру 16-77.

УНИАН

Что входит в услугу маммографии

консультация врача перед исследованием для выявления противопоказаний;

рентгенографическое исследование молочных желез в двух проекциях, приложений проекции, прицельный снимок;

анализ и описание результатов и при необходимости рекомендации по следующему исследованию;

запись результатов обследования на цифровой носитель.

Предварительно перед визитом в выбранное медучреждение для проведения обследования, советуем позвонить по телефону и уточнить, есть ли там необходимое оборудование и специалисты. Контакты всех медицинских учреждений находятся в открытом доступе на их вебсайтах или страницах местных властей.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.