Как сделать прививку ребенку, если вы уехали из дома

Как сделать прививку ребенку, если вы уехали из дома

В условиях войны особенно внимательно следует придерживаться календаря профилактических прививок и стараться не пропускать плановую вакцинацию.

Все, кто сейчас покинул свои дома или не имеют возможности обратиться к врачу, с которым была заключена декларация, могут получить необходимые прививки в ближайшем медицинском учреждении.

Об этом сообщили в Минздраве.

Услуга по вакцинации ребенка может быть предоставлена в любом медицинском учреждении, где есть вакцины. Для этого не нужно заключать новую декларацию с педиатром (только по желанию).

Если ребенок будет находиться в данном населенном пункте, рекомендуется заключить декларацию для облегченного доступа к медицинским услугам.

Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны.

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