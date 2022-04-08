Как сделать УЗИ в условиях военного положения

Необходимость проведения УЗИ определяет семейный или ваш лечащий врач.

Несмотря на войну, важно следить за состоянием своего здоровья и обращаться к врачу. Если вы в безопасности, заботьтесь о себе и не откладывайте лечение на потом.

Минздрав информирует, как сделать ультразвуковую диагностику (УЗИ) бесплатно в условиях военного положения.

Необходимость проведения УЗИ определяет семейный или ваш лечащий врач. При необходимости он создаст электронное или бумажное направление на обследование.

Если вы изменили место жительства, можете обратиться к врачу первичной медицинской помощи в больнице за вашим нынешним местом жительства и получить помощь и, при необходимости, направление на УЗИ.

С направлением УЗИ можно сделать бесплатно в любом заведении, которое имеет договор с НСЗУ по соответствующему пакету, а также оборудование и специалиста.

Узнать адрес и контакты ближайшего заведения можно у выписывающего направления врача или по номеру телефона контакт-центра НСЗУ 16-77.

Перед тем, как посетить медучреждение, следует позвонить по телефону и уточнить, есть ли УЗИ-аппарат и врач, который проводит такую диагностику. Если есть – записаться.

Если человек находится в неотложном состоянии, то в больнице УЗИ производят безвозмездно и без направления.

Во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.