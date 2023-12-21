Как сделать волосы блестящими и гладкими с помощью копеечного средства

Ацетилсалициловая кислота известна, в первую очередь, как лекарственное средство. Ее используют как противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее средство. Однако лишь этим полезен аспирин, существует много нетрадиционных методов применения аспирина. Аспирин используют и в косметологии.

Рассказываем, чем полезен аспирин для волос и как его использовать для его роста с пользой.

В определенных случаях аспирин полезен для волос потому, что:

предотвращает преждевременное выпадение волос,

восстанавливает поврежденные участки волосков,

возвращает естественный блеск волос,

убирает жирный вид,

придает объем волосам,

в некоторых случаях эффективен в борьбе с перхотью.

Как сделать правильную маску с аспирином для волос

Если вы часто используете фен, утюг или плойку и имеете из-за этого поврежденную структуру волос, эта маска идеально для вас подойдет. Лучше всего использовать за основу обычный кефир.

Для приготовления маски одну таблетку измельчить и смешать со стаканом кефира. Распределите маску плавными движениями по всей длине волос, накрыть голову целлофановым пакетом, завернуть в полотенце и оставить на 20-30 минут. Проделывать процедуру 2 раза в неделю, в течение нескольких месяцев.

Можно ли добавлять аспирин к шампуню

В интернете можно найти советы по добавлению аспирина в шампунь. Но, как утверждают эксперты шампунь с аспирином смешивать действительно опасно, поскольку в составе шампуней как правило, есть множество добавок — красителей, парабенов, сульфатов и т.д. Трудно предсказать результат химической реакции. Поэтому ацетилсалициловая кислота в шампунь добавляется только в одном случае – если он сделан самостоятельно, исключительно из натуральных ингредиентов.

Аспирин для роста волос: как использовать

Некоторые трихологи рекомендуют использовать аспирин для профилактики облысения.

На ранних этапах облысения аспирин будет достаточно эффективным и недорогим решением проблемы.

Для этого нужно измельчить 2-3 таблетки аспирина до порошка и массирующими движениями в течение 3-5 минут втирать его в кожу головы. Предварительно нужно приготовить отвар ромашки, дождаться, когда он остынет до комнатной температуры. После втирания аспирина тщательно промыть волосы теплой проточной водой и ополоснуть готовым отваром ромашки. Курс состоит из 10–12 процедур в месяц. Не следует увеличивать количество таблеток и длительность процедуры, поскольку можно получить химический ожог кожи.

Эффективен ли аспирин против перхоти

Лупа может возникнуть по многим причинам, в том числе и из-за заражения грибковыми инфекциями. Аспирин в этом случае сам по себе не избавляет от грибка. Для этого существуют специальные препараты и лечебные шампуни. Аспирин против перхоти можно применять как профилактическую меру, в виде маски.

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