Как школьникам и студентам не потерять зрение во время учебы

Как школьникам и студентам не потерять зрение во время учебы

Проблемы со зрением - частое явление среди школьников и студентов. Учащиеся проводят так много времени перед экранами компьютеров и гаджетов, что не замечают, как у них появляется близорукость.

В среднем молодые люди тратят по девять часов в день на смартфоны, планшеты, светодиодные мониторы и телевизоры с плоским экраном. Большинство детей старше 12 лет нуждаются в коррекции зрения.

Общие проблемы со зрением у школьников и студентов

Самая распространенная проблема со зрением у детей и молодых людей - повышенная нагрузка на глаза. Длительное времяпровождение с гаджетами провоцирует близорукость, но прежде вызывает сухость, слезотечение, зуд, покраснение и раздражение глаз.

Другие симптомы перенапряжения включают жжение, светочувствительность и трудности с фокусировкой. Эти симптомы могут сопровождаться головными, шейными болями, ломотой в плечевом или спинном отделе, проблемами со сном и общей усталостью.

Ситуация усугубляется, если у ученика уже имеются проблемы со зрением.

Синдром компьютерного зрения (CVS)

Компьютерный зрительный синдром (CVS), которым страдают практически все учащиеся, — это специфическое нарушение зрения (астенопия). Считается, что такая проблема ежедневно возникает у 40% людей, работающих за компьютером, и периодически — у 92% пользователей.

Диагностирует такой синдром окулист во время обследования.

Синдром лечится корректировкой. Воспользуйтесь специальными очками для работы за компьютером, проведите зрительную терапию (гимнастику для глаз), а также смените угол наклона компьютера, положение сиденья, освещение, поставьте антибликовый экранный фильтр и делайте перерывы на отдых.

К возникновению близорукости также приводит недостаточная гигиена и инфекции.

Бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции

Инфекционные заболевания глаз быстро распространяются среди детей и подростков.

Конъюнктивит - одно из самых частых заболеваний. Возникает при поражении инфекцией поверхности глаза и внутренней поверхности век. Глаза краснеют, опухают, воспаляются и начинают болеть, нередко появляются выделения.

Существует два основных типа конъюнктивита: инфекционный, который вызывается бактериями либо вирусной инфекцией, и аллергический, который возникает из-за аллергической реакции на инородное вещество, такое, как пыль или пыльца.

Вирусный и бактериальный конъюнктивит очень заразен и может распространяться при тесном личном контакте воздушно-капельным, контактно-бытовым путем (через поверхности, предметы обихода).

Аллергический конъюнктивит не заразен и доставляет неприятные ощущения лишь больному.

11 причин плохого зрения у школьников

Хотя многие из симптомов носят временный характер и исчезают после отдыха от гаджетов, у некоторых они усугубляются и приводят к ухудшению зрения.

Предупредите близорукость - устраните раздражающие факторы.

Слишком много времени за компьютером Чтение при слабом освещении Блики на мониторе компьютера Неправильное расстояние от экрана Плохая осанка при сидении Отсутствие моргания Запущенные проблемы со зрением Недостаток сна Плохое питание Несоблюдение правил гигиены Плавание, сон в контактных линзах

Профилактика здоровья глаз

Проблемы со зрением могут значительно снизить способность к обучению, поэтому офтальмологи настаивают на профилактике.

tdktv.ru

Регулярные осмотры окулиста

Специалисты рекомендуют проходить комплексное обследование зрения раз в год и чаще, если есть риск глазных проблем в семейном анамнезе, а также предрасположенность к диабету или гипертонии.

Первостепенное значение имеет раннее обнаружение потенциальных проблем.

Моргание увлажняет глаза, очищает и защищает слизистую от пыли

Так же незаметно и необходимо, как дыхание.

Если чувствуете, что слизистая глаза часто пересыхает, используйте для увлажнения искусственные слезы. Попробуйте массаж глаз. Он хорош в любое время, когда вы часами смотрите в книгу или экран.

Массаж глаз

Потрите ладони одна об другую - это согреет их. Затем осторожно приложите к глазам и подержите так секунд 5-7, чтобы расслабить глазные мышцы.

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Регулярные перерывы

Встаньте, потянитесь, прогуляйтесь, сделайте бутерброд - используйте все, что отвлечет вас и даст передышку глазам.

Глазам поможет расслабиться и следующее упражнение:

выберите предмет на расстоянии 5 метров,

фокусируйтесь на нем каждые 20 минут в течение 20 секунд.

Настройте компьютер правильно

Яркость, размер шрифта текста, высоту монитора, расстояние между вами и компьютером, блики - все, что мешает вам комфортно работать следует отрегулировать.

Правильная осанка

Следите за спиной и тем, чтобы верх монитора компьютера был чуть ниже уровня глаз, ступни должны стоять на полу, а руки - под углом 90 градусов. Попробуйте очки для компьютера. Они созданы вам в помощь.

Соблюдайте сбалансированную диету

Диета важна для здоровья глаз. Исследования показывают, что питание может предотвратить или отсрочить возрастные проблемы со зрением. И выберите со своим семейным врачом или окулистом поливитамины, включающие: лютеин и зеаксантин (помогают фильтровать вредный синий свет), Омега-3 (поддерживают здоровье сетчатки и выработку слезы, цинк (укрепляет иммунитет), витамины C и E (ключевые антиоксиданты для здоровья глаз).

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Регулярно занимайтесь спортом

Физические упражнения улучшают кровообращение, повышают уровень кислорода и помогают выводить токсины.

Пользуйтесь приложениями, программами и специальными ресурсами, которые помогают поддерживать здоровье глаз

Трекер контактных линз

Приложение поможет тем, кто носит контактные линзы.

EyeCare

Пользователи Chrome, которые много времени проводят за компьютером, будут получать напоминания о необходимости сделать перерыв и зарядку для глаз.

EyeCBest

Расширение браузера позволяет пользователям изменять шрифт, размер и жирность текста веб-сайта одним щелчком мыши. Доступно для Safari и Chrome.

Eye Pro

Длительное сидение перед компьютером снижает нормальную влажность глаз, что может вызвать болезненность и усталость. Это приложение для Windows напоминает вам о коротких перерывах на моргание и о более длительных перерывах с упражнениями для глаз.

F.lux

F.lux регулирует цвет и свечение экрана в зависимости от времени суток. Доступно для Windows, Mac, iPhone.

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