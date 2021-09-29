Как школьникам и студентам не потерять зрение во время учебы

Проблемы со зрением - частое явление среди школьников и студентов. Учащиеся проводят так много времени перед экранами компьютеров и гаджетов, что не замечают, как у них появляется близорукость.
В среднем молодые люди тратят по девять часов в день на смартфоны, планшеты, светодиодные мониторы и телевизоры с плоским экраном. Большинство детей старше 12 лет нуждаются в коррекции зрения.
Общие проблемы со зрением у школьников и студентов
Самая распространенная проблема со зрением у детей и молодых людей - повышенная нагрузка на глаза. Длительное времяпровождение с гаджетами провоцирует близорукость, но прежде вызывает сухость, слезотечение, зуд, покраснение и раздражение глаз.
Другие симптомы перенапряжения включают жжение, светочувствительность и трудности с фокусировкой. Эти симптомы могут сопровождаться головными, шейными болями, ломотой в плечевом или спинном отделе, проблемами со сном и общей усталостью.
Ситуация усугубляется, если у ученика уже имеются проблемы со зрением.
Синдром компьютерного зрения (CVS)
Компьютерный зрительный синдром (CVS), которым страдают практически все учащиеся, — это специфическое нарушение зрения (астенопия). Считается, что такая проблема ежедневно возникает у 40% людей, работающих за компьютером, и периодически — у 92% пользователей.
Диагностирует такой синдром окулист во время обследования.
Синдром лечится корректировкой. Воспользуйтесь специальными очками для работы за компьютером, проведите зрительную терапию (гимнастику для глаз), а также смените угол наклона компьютера, положение сиденья, освещение, поставьте антибликовый экранный фильтр и делайте перерывы на отдых.
К возникновению близорукости также приводит недостаточная гигиена и инфекции.
Бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции
Инфекционные заболевания глаз быстро распространяются среди детей и подростков.
Конъюнктивит - одно из самых частых заболеваний. Возникает при поражении инфекцией поверхности глаза и внутренней поверхности век. Глаза краснеют, опухают, воспаляются и начинают болеть, нередко появляются выделения.
Существует два основных типа конъюнктивита: инфекционный, который вызывается бактериями либо вирусной инфекцией, и аллергический, который возникает из-за аллергической реакции на инородное вещество, такое, как пыль или пыльца.
Вирусный и бактериальный конъюнктивит очень заразен и может распространяться при тесном личном контакте воздушно-капельным, контактно-бытовым путем (через поверхности, предметы обихода).
Аллергический конъюнктивит не заразен и доставляет неприятные ощущения лишь больному.
11 причин плохого зрения у школьников
Хотя многие из симптомов носят временный характер и исчезают после отдыха от гаджетов, у некоторых они усугубляются и приводят к ухудшению зрения.
Предупредите близорукость - устраните раздражающие факторы.
- Слишком много времени за компьютером
- Чтение при слабом освещении
- Блики на мониторе компьютера
- Неправильное расстояние от экрана
- Плохая осанка при сидении
- Отсутствие моргания
- Запущенные проблемы со зрением
- Недостаток сна
- Плохое питание
- Несоблюдение правил гигиены
- Плавание, сон в контактных линзах
Профилактика здоровья глаз
Проблемы со зрением могут значительно снизить способность к обучению, поэтому офтальмологи настаивают на профилактике.
Регулярные осмотры окулиста
Специалисты рекомендуют проходить комплексное обследование зрения раз в год и чаще, если есть риск глазных проблем в семейном анамнезе, а также предрасположенность к диабету или гипертонии.
Первостепенное значение имеет раннее обнаружение потенциальных проблем.
Моргание увлажняет глаза, очищает и защищает слизистую от пыли
Так же незаметно и необходимо, как дыхание.
Если чувствуете, что слизистая глаза часто пересыхает, используйте для увлажнения искусственные слезы. Попробуйте массаж глаз. Он хорош в любое время, когда вы часами смотрите в книгу или экран.
Массаж глаз
Потрите ладони одна об другую - это согреет их. Затем осторожно приложите к глазам и подержите так секунд 5-7, чтобы расслабить глазные мышцы.
Регулярные перерывы
Встаньте, потянитесь, прогуляйтесь, сделайте бутерброд - используйте все, что отвлечет вас и даст передышку глазам.
Глазам поможет расслабиться и следующее упражнение:
- выберите предмет на расстоянии 5 метров,
- фокусируйтесь на нем каждые 20 минут в течение 20 секунд.
Настройте компьютер правильно
Яркость, размер шрифта текста, высоту монитора, расстояние между вами и компьютером, блики - все, что мешает вам комфортно работать следует отрегулировать.
Правильная осанка
Следите за спиной и тем, чтобы верх монитора компьютера был чуть ниже уровня глаз, ступни должны стоять на полу, а руки - под углом 90 градусов. Попробуйте очки для компьютера. Они созданы вам в помощь.
Соблюдайте сбалансированную диету
Диета важна для здоровья глаз. Исследования показывают, что питание может предотвратить или отсрочить возрастные проблемы со зрением. И выберите со своим семейным врачом или окулистом поливитамины, включающие: лютеин и зеаксантин (помогают фильтровать вредный синий свет), Омега-3 (поддерживают здоровье сетчатки и выработку слезы, цинк (укрепляет иммунитет), витамины C и E (ключевые антиоксиданты для здоровья глаз).
Регулярно занимайтесь спортом
Физические упражнения улучшают кровообращение, повышают уровень кислорода и помогают выводить токсины.
Пользуйтесь приложениями, программами и специальными ресурсами, которые помогают поддерживать здоровье глаз
Трекер контактных линз
Приложение поможет тем, кто носит контактные линзы.
EyeCare
Пользователи Chrome, которые много времени проводят за компьютером, будут получать напоминания о необходимости сделать перерыв и зарядку для глаз.
EyeCBest
Расширение браузера позволяет пользователям изменять шрифт, размер и жирность текста веб-сайта одним щелчком мыши. Доступно для Safari и Chrome.
Eye Pro
Длительное сидение перед компьютером снижает нормальную влажность глаз, что может вызвать болезненность и усталость. Это приложение для Windows напоминает вам о коротких перерывах на моргание и о более длительных перерывах с упражнениями для глаз.
F.lux
F.lux регулирует цвет и свечение экрана в зависимости от времени суток. Доступно для Windows, Mac, iPhone.