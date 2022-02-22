Как снизить беспокойство и тревожность

Это особые питательные вещества, которые улучшат ваше психическое здоровье.

Тревога — серьезная или незначительная — мешает работать, общаться. жить, дышать.

Есть много разных способов справиться с ней: от медитации и йоги до психотерапии со специалистом. Вам придется выбрать то, что походит вам.

Не упускайте и то, что рацион — это отправная точка, когда речь идет тревожности. Есть питательные вещества, которые играют роль для вашего психического здоровья, и очень важно убедиться, что вы получаете их ежедневно и в достаточном количестве.

Также читайте Как преодолеть тревожность: в новом исследовании предоставили рекомендации

Какие витамины нужны нам в условиях стресса

Пополните свой рацион питательными веществами, которые помогут укрепить здоровье и снизить тревожность.

Магний

Уровень магния в организме имеет прямое отношение как к психическому состоянию человека, так и общему состоянию его организма и каждого отдельного органа.

Систематическое истощение запасов магния приведет к развитию хронического эндотелиального воспаления и увеличению риска сердечно-сосудистых, цереброваскулярных заболеваний, а также инсулинорезистентности, глюкозотолерантности и сахарного диабета.

Диагностическими критериями дефицита магния (недостаточность магния) являются клинические признаки дефицита магния; сниженные уровни магния в плазме крови и в эритроцитах, тромбоцитах и др.; специфические изменения зубцов и интервалов сердечного ритма по ЭКГ.

Поскольку мы не можем производить магний самостоятельно, очень важно, чтобы наш организм получал его в достаточном количестве с пищей. Хотя часто легче сказать, чем сделать, чтобы получить все необходимые нам питательные вещества из пищи.

«Магний может бороться с беспокойством и играет роль в нашей нервной системе, благодаря чему вы почувствуете снижение тревожности», — говорит нутрициолог Лиза Московиц.

Этот жизненно важный минерал также регулирует аминокислоту ГАМК, которая является нейротрансмиттером, который может замедлить связь между вашим мозгом и центральной нервной системой.

Именно эти свойства делают магний столь важным для поддержания спокойствия и уменьшения беспокойства.

pixabay.com

Продукты — источники магния

Чтобы пополнить организм магнием, включите в свой рацион следующие продукты:

мясо (постная говядина, телятина, курятина, мясо кролика),

гречка, пшено,

бобовые,

морковь,

шпинат,

картофель,

бананы,

кунжут, орехи

Также читайте Лучшая листовая зелень для похудения: диетолог назвала полезнейший продукт и правила его употребления

Если говорить о пищевых добавках с магнием, а также дополнительном приеме витаминов, магний лучше всего принимать вечером, и его прием не зависит от приема пищи. При этом магний и кальций (если вы принимаете кальций) лучше принимать одновременно.

Не забывайте о продуктах, богатых жирорастворимыми витаминами А, Д, Е и К. Они содержатся в продуктах животного происхождения, таких как яйца, молоко, творог, сметана – там, где есть жир, в котором витамины могут раствориться. Витамин Д также синтезируется в организме с помощью ультрафиолета.

Откажитесь от белого дрожжевого хлеба в использовании цельнозернового, испеченного без дрожжей. Дрожжи вызывают бродильные процессы в кишечнике, которые препятствуют всасыванию витаминов.

В зимне-весеннее время повышается ценность сухофруктов. В овощах и фруктах, которые долежали до весны в свежем виде, количество витаминов снижается больше чем в половину. В овощах, фруктах и ягодах, высушенных летом, сохраняется намного больше полезных веществ. Их можно есть просто так или заваривать чаи. Пейте также травяные чаи, они полезны содержащимися в них эфирные маслами, фитонцидами, которые имеют противовоспалительный и антибактериальный эффект. Как таковые эти вещества не являются витаминами, но они необходимы для поддержания здоровья и защиты организма. Самый простой и очень эффективный противовоспалительный чай – из ромашки.