Часто повышенное давление не имеет симптомов. Как выявить и снизить давление, чтобы предотвратить гипертонию, в домашних условиях, без приема лекарств.

По данным ВОЗ сегодня гипертонией страдает более миллиарда жителей нашей планеты, даже не зная о своем диагнозе. Высокое давление чаще встречается у людей, живущих в постоянных стрессах, имеющих плохие привычки и некачественное питание. Гипертония часто появляется у молодых людей.

Симптомы высокого АД

Артериальное давление считается повышенным, если систолическое кровяное давление равно или превышает отметку 140, диастолическое кровяное давление равно или превышает 90. Определяют повышенное давление с помощью специального устройства – тонометра.

Если давление повышено, то человек имеет следующие симптомы:

головная боль в затылке или давление;

шум в ушах;

головокружение;

красное лицо;

учащенное сердцебиение.

Это заболевание опасно тем, что довольно часто оно протекает бессимптомно. Затем проявляется резким приступом – гипертоническим кризом. Это очень угрожает жизни, поскольку приступ вызван резким повышением АД. Гипертонический криз может привести к поражению центральной нервной системы и внутренних органов. Поэтому, если случился гипертонический криз, очень важно до приезда врачей сбить давление, так как с каждой минутой риск осложнения стремительно повышается.

Как снизить давление в домашних условиях: 7 народных методов

Вода. Нужно погрузить ноги в ванночку с холодной водой и подержать около 2 минут. Также можно подержать руки под проточной холодной водой и сделать компресс из холодной воды на солнечное сплетение. Чай с мятой. Очень популярным средством от повышенного давления в домашних условиях является чай из листьев мяты. Или можно выпить стакан минеральной воды, добавив туда сок половины лимона и 2 чайные ложки меда. Выпить такой напиток нужно за раз, и тогда давлние снизится на 15-20 пунктов в течение 30 минут. Мед, лимон и чеснок. Чтобы сделать такую смесь от повышенного давления, нужно в полстакана меда потереть лимон вместе с цедрой, добавить 5 зубчиков чеснока и тщательно перемешать. Смесь следует настаивать в течение недели в темном месте. Употреблять необходимо трижды в день по 1 чайной ложке. Клюква. Это очень хорошее народное средство от повышенного давления. Нужно в два стакана клюквы добавить сто грамм сахара, нагреть ягоды, доведя до кипения. Употреблять перед едой по одному стакану. Глубокое дыхание. Для понижения давления нужно сделать упражнение. Сделайте глубокий вдох, затем медленный выдох в течение 5-7 секунд. Такое упражнение нужно повторять в течение 1-2 минуты, после чего давление должно немного снизиться. Компресс из яблочного уксуса. Чтобы сделать смесь, нужно развести уксус с водой в равных пропорциях. Затем смочить в ней полотенце и приложить к ногам. Яблочный уксус хорошо влияет на ЦНС и сердце, поэтому достаточно быстро нормализует показатели артериального давления. Лед. Можно помассировать кубиком льда шейные позвонки. После того, как растает лед, кожу следует насухо вытереть. Затем взять 3-5 капель камфорного масла и 10 минут растирать охлажденный участок тела. Этого времени будет достаточно, чтобы артериальное давление пришло в норму.

Как снизить давление в домашних условиях, чтобы избавиться от этой проблемы надолго

Если изменить активный образ жизни, пользоваться народными методами для снижения давления, это может предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить качество и продолжительность жизни.

Увеличить физическую активность. Надо больше двигаться, чаще гулять на свежем воздухе, ходить пешком не менее 30 минут в день. Также поможет велоспорт, плавание и танцы. Следует избавиться от проблем с лишним весом. Контроль массы тела – очень важный фактор для снижения АД. Не курить. Врачи советуют при повышенном давлении не курить. Поскольку никотин, попадающий вместе с табачным дымом в кровь, сужает сосуды, тем самым повышая артериальное давление. Если курить при повышенном давлении, это может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Употреблять меньше соли. Нужно есть пищу, которая не слишком соленая, и пить меньше воды. Поскольку соль задерживает жидкость в организме, повышается артериальное давление. Если снизить употребление соли до пяти граммов в сутки, то таким образом снижается АД до 10 миллиметров ртутного столбика. Такой эффект сравним с результатом после приема некоторых лекарств, снижающих давление. Поэтому если у вас повышенное давление, нужно употреблять до 1 чайной ложки соли в день. Здоровое питание. Чтобы снизить высокое давление народными методами, нужно включить в рацион следующие продукты:

Специи: куркуму, тмин, карри, имбирь, лавровый лист, чабрец, орегано, майоран.

Употреблять больше лука и чеснока.

Фрукты: богатые калием бананы, виноград, абрикосы, инжир.

Есть темный шоколад с содержанием какао 70%.

Свежие овощи, включая слоеные салаты и артишоки.

Чтобы снизить риски гипертонии, всегда нужно дополнительно обследоваться у врача, особенно когда проблема возникла после 60 лет. Давление повышается внезапно и лечение медицинскими препаратами не помогает. Также всегда нужно иметь под рукой тонометр и регулярно следить за давлением.

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