Часто повышенное давление не имеет симптомов. Как выявить и снизить давление, чтобы предотвратить гипертонию, в домашних условиях, без приема лекарств.
По данным ВОЗ сегодня гипертонией страдает более миллиарда жителей нашей планеты, даже не зная о своем диагнозе. Высокое давление чаще встречается у людей, живущих в постоянных стрессах, имеющих плохие привычки и некачественное питание. Гипертония часто появляется у молодых людей.
Симптомы высокого АД
Артериальное давление считается повышенным, если систолическое кровяное давление равно или превышает отметку 140, диастолическое кровяное давление равно или превышает 90. Определяют повышенное давление с помощью специального устройства – тонометра.
Если давление повышено, то человек имеет следующие симптомы:
- головная боль в затылке или давление;
- шум в ушах;
- головокружение;
- красное лицо;
- учащенное сердцебиение.
Это заболевание опасно тем, что довольно часто оно протекает бессимптомно. Затем проявляется резким приступом – гипертоническим кризом. Это очень угрожает жизни, поскольку приступ вызван резким повышением АД. Гипертонический криз может привести к поражению центральной нервной системы и внутренних органов. Поэтому, если случился гипертонический криз, очень важно до приезда врачей сбить давление, так как с каждой минутой риск осложнения стремительно повышается.
Как снизить давление в домашних условиях: 7 народных методов
- Вода. Нужно погрузить ноги в ванночку с холодной водой и подержать около 2 минут. Также можно подержать руки под проточной холодной водой и сделать компресс из холодной воды на солнечное сплетение.
- Чай с мятой. Очень популярным средством от повышенного давления в домашних условиях является чай из листьев мяты. Или можно выпить стакан минеральной воды, добавив туда сок половины лимона и 2 чайные ложки меда. Выпить такой напиток нужно за раз, и тогда давлние снизится на 15-20 пунктов в течение 30 минут.
- Мед, лимон и чеснок. Чтобы сделать такую смесь от повышенного давления, нужно в полстакана меда потереть лимон вместе с цедрой, добавить 5 зубчиков чеснока и тщательно перемешать. Смесь следует настаивать в течение недели в темном месте. Употреблять необходимо трижды в день по 1 чайной ложке.
- Клюква. Это очень хорошее народное средство от повышенного давления. Нужно в два стакана клюквы добавить сто грамм сахара, нагреть ягоды, доведя до кипения. Употреблять перед едой по одному стакану.
- Глубокое дыхание. Для понижения давления нужно сделать упражнение. Сделайте глубокий вдох, затем медленный выдох в течение 5-7 секунд. Такое упражнение нужно повторять в течение 1-2 минуты, после чего давление должно немного снизиться.
- Компресс из яблочного уксуса. Чтобы сделать смесь, нужно развести уксус с водой в равных пропорциях. Затем смочить в ней полотенце и приложить к ногам. Яблочный уксус хорошо влияет на ЦНС и сердце, поэтому достаточно быстро нормализует показатели артериального давления.
- Лед. Можно помассировать кубиком льда шейные позвонки. После того, как растает лед, кожу следует насухо вытереть. Затем взять 3-5 капель камфорного масла и 10 минут растирать охлажденный участок тела. Этого времени будет достаточно, чтобы артериальное давление пришло в норму.
Как снизить давление в домашних условиях, чтобы избавиться от этой проблемы надолго
Если изменить активный образ жизни, пользоваться народными методами для снижения давления, это может предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить качество и продолжительность жизни.
- Увеличить физическую активность. Надо больше двигаться, чаще гулять на свежем воздухе, ходить пешком не менее 30 минут в день. Также поможет велоспорт, плавание и танцы.
- Следует избавиться от проблем с лишним весом. Контроль массы тела – очень важный фактор для снижения АД.
- Не курить. Врачи советуют при повышенном давлении не курить. Поскольку никотин, попадающий вместе с табачным дымом в кровь, сужает сосуды, тем самым повышая артериальное давление. Если курить при повышенном давлении, это может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
- Употреблять меньше соли. Нужно есть пищу, которая не слишком соленая, и пить меньше воды. Поскольку соль задерживает жидкость в организме, повышается артериальное давление. Если снизить употребление соли до пяти граммов в сутки, то таким образом снижается АД до 10 миллиметров ртутного столбика. Такой эффект сравним с результатом после приема некоторых лекарств, снижающих давление. Поэтому если у вас повышенное давление, нужно употреблять до 1 чайной ложки соли в день.
- Здоровое питание. Чтобы снизить высокое давление народными методами, нужно включить в рацион следующие продукты:
- Специи: куркуму, тмин, карри, имбирь, лавровый лист, чабрец, орегано, майоран.
- Употреблять больше лука и чеснока.
- Фрукты: богатые калием бананы, виноград, абрикосы, инжир.
- Есть темный шоколад с содержанием какао 70%.
- Свежие овощи, включая слоеные салаты и артишоки.
Чтобы снизить риски гипертонии, всегда нужно дополнительно обследоваться у врача, особенно когда проблема возникла после 60 лет. Давление повышается внезапно и лечение медицинскими препаратами не помогает. Также всегда нужно иметь под рукой тонометр и регулярно следить за давлением.
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