Как снизить холестерин в домашних условиях без лекарств: проверенные народные методы

Какая опасность от повышенного холестерина, что нужно есть и пить, чтобы избавиться от "плохого" холестерина в домашних условиях, без медикаментов.

Чем опасен холестерин?

Холестерин – это жироподобное вещество, которое попадает в наш организм с продуктами питания, и также синтезируется в печени. Он крайне необходим для нашего организма, потому что входит в состав клеточных мембран, чтобы синтезировать гормоны и другие важные вещества. Есть «хороший» холестерин (липопротеид высокой плотности), занимающийся выведением «плохого» холестерина (липопротеида низкой плотности), который является причиной проблем со здоровьем.

Наша печень перерабатывает холестерин в разные типы, в зависимости от потребности организма. Но избыточный холестерин откладывается на стенках сосудов, из-за чего образуются бляшки, перекрывающие сосуды. Таким образом препятствуя крови попадать в головной мозг, сердце и другие внутренние органы.

Такое отложение холестерина называют атеросклерозом, он является причиной инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца, а также вызывает повышение риска преждевременной смерти. Также при повышенном холестерине могут образовываться камни в желчном пузыре и развивается желчно-каменная болезнь.

Повышенный холестерин: симптомы и норма холестерина

Если повышение холестерина в организме незначительное, оно происходит без симптомов. Но когда отложения на стенках сосудов становятся большими, тем самым сужая артерии и не пропуская кровь во внутренние органы и мозг, тогда возникают осложнения. Обычно эти осложнения появляются со стороны внутренних органов, сердца и нервной системы.

Признаками высокого холестерина считается:

сильная боль в теле, тяжесть в ногах при небольшой нагрузке,

боль в суставах,

боль в груди,

холлестериновые отложения под кожей – маленькие образования желтого цвета.

Чтобы определить уровень холестерина в крови, нужно сделать лабораторный анализ крови. Нормой «хорошего» и «плохого» холестерина у человека считается, если:

Уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) составляет до 3 ммоль/л и 1/8 ммоль у людей, попавших в группу риска.

Уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) выше 1-1,2 ммоль/л.

Уровень общего холестерина должен быть не выше 5 ммоль/л и 4-4,5 ммоль/у людей с риском повышения холестерина.

Как избавиться от холестерина в домашних условиях без лекарств

Холестерин повышается из-за неправильного питания, лишних килограммов, употребления алкоголя и табачных изделий, стресса и наследственности. Также из-за хронических сердечно-сосудистых заболеваний, поджелудочной и щитовидной железы.

Есть несколько способов, которые помогут в борьбе с высоким холестерином в домашних условиях.

Следует сократить употребление пищевого жира, поскольку насыщенные жиры напрямую влияют на увеличение уровня холестерина. Нужно меньше употреблять жирное мясо, сливочное масло, сыр и рафинированное масло. Эти продукты можно заменить рыбой, мясом птицы и нежирными кисломолочными продуктами. Не стоит есть много яиц. Яйца содержат высокий уровень холестерина – до 275 мг в каждом. Если очень хочется, то можно употреблять не больше 3 штук в неделю, тогда организм самостоятельно сможет вывести избыток холестерина из организма. Следует следить за массой тела. Чем больше масса вашего тела, тем больше холестерина вырабатывает организм. Каждое увеличение массы тела на полкилограмма повышает уровень холестерина на 2 уровня. Следует делать физические упражнения. Интенсивные физические упражнения снизят накопление в артериях «плохого» холестерина и увеличат уровень «хорошего». Нельзя курить. Если выкуривать по 20 сигарет в неделю, то уровень холестерина в крови значительно увеличивается. А «хороший» холестерин при этом у курильщиков значительно снижается.

Что обязательно нужно есть, чтобы снизить холестерин

Уменьшить высокий уровень холестерина можно за счет питания, его концентрацию уменьшают отдельные продукты. Поскольку некоторые из них содержат растворимую клетчатку, которая связывает холестерин в кишечнике и выводит его, прежде чем он попадет в кровь. Остальные содержат полиненасыщенные жиры, снижающие уровень «плохого» холестерина.

Кабачки. Благодаря содержанию пектина и клетчатки кабачки улучшают здоровье сердца, нормализуют уровень холестерина и кровяное давление. Пектин – тип растворной клетчатки, не дающий попадать «плохому» холестерину в кровь. Поскольку он привязывается к холестерину еще в кишечнике и выводит его из организма вместе с отходами, не давая впитываться в кровь. Также благодаря содержанию витамина К, калия и магния, кабачки влияют на нормализацию работы сердца.

Яблоки. Если есть два целых яблока в день, это поможет предотвратить сердечный приступ и снизить уровень холестерина в крови. Поскольку этот фрукт включает в себя пектин, который привязывает к себе плохой холестерин и выводит его из организма. Также пектин влияет на микрофлору кишечника, увеличивая количество здоровых бактерий. Кроме яблок, пектин содержится в апельсинах, моркови, персиках, винограде, клубнике.

Фасоль. Свежая, зеленая или сушеная фасоль имеет большое содержание растворимой клетчатки, которая помогает снижать высокий уровень холестерина. Чтобы ее переварить, организму нужно время, поэтому после его употребления дольше сохраняется чувство сытости. Фасоль полезна тем, кому нужно снизить высокий холестерин, и тем, кому нужно похудеть.

Оливковое масло. Следует добавить в свой ежедневный рацион оливковое масло, орехи и авокадо, содержащие абсолютные, мононенасыщенные жиры. Которые снижают количество «плохого» холестерина в крови, оставляя неприкосновенным «хороший». Нужно каждый день употреблять по 2 ст.л. ложки оливкового масла, чтобы заменить им другие жиры.

Овес и ячмень выводят холестерин и жиры. В цельнозерновых содержится бета-глюкан – это растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Растворная клетчатка образует в кишечнике плотный гель, который привязывается к излишкам холестерина и жиров, выводя его из организма естественным путём.

Омега-3 жирные кислоты, содержащие рыба: лосось, щепа, скумбрия, форель. Это вещество не синтезируется организмом самостоятельно, поэтому очень нужно для его надлежащего функционирования. Для этого нужно употреблять пищу, содержащую жирные кислоты, в том числе семена льна, листовые салаты и морепродукты. Чтобы поддержать оптимальный уровень Омега-3, нужно есть 150 г жирной морской пищи не менее двух раз в неделю или чаще.

Что нужно пить, чтобы снизить холестерин

Один из самых эффективных способов снизить уровень холестерина, включить питательные напитки в свой рацион.

Смузи из овсяного молока. Так как овес богат овсяной клетчаткой, то овсяное молоко с ягодами бананом и шпинатом поможет снизить уровень холестерина в крови.

Зеленый чай, содержащий антиоксиданты – катехины. Которые помогают нормировать уровень «плохого» холестерина в крови. Чашка или два зеленого чая могут стать полезным дополнением к вашему здоровому образу жизни.

Цитрусовые соки. Апельсины, грейпфруты и лимоны богаты растворимой клетчаткой, выводящей лишний холестерин из организма. Поэтому стакан сока с утра – это полезный и вкусный способ начать свой день.

Миндальное молоко имеет низкое содержание насыщенных жиров, провоцирующих повышение холестерина. Потому оно может стать прекрасной заменой для коровьего молока.

Смузи с семенами льна. Семена льна богаты Омега-3, поэтому его смело можно добавлять в полосе из фруктов и ягод, чтобы справиться с повышенным холестерином.

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