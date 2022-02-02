Как снизить «плохой холестерин»: ученые назвали продукт, который стоит включить в ежедневный рацион

Как снизить «плохой холестерин»: ученые назвали продукт, который стоит включить в ежедневный рацион

По мнению исследователей, плохой холестерин может относиться как к окисленным липопротеинам низкой плотности (ЛПНП), так и к небольшим плотным частицам ЛПНП.

Новое американское исследование предполагает, что употребление одного авокадо в день может помочь снизить уровень «плохого холестерина», передает catalyst.harvard.edu.

Ученые обнаружили, что употребление одного авокадо в день было связано с более низким уровнем ЛПНП (особенно мелких, плотных частиц ЛПНП) и окисленных ЛПНП у взрослых с избыточным весом или ожирением.

«Наши участники включили в свой рацион один авокадо в день, и мы отметили, что количество мелких, плотных частиц ЛПНП уменьшилось», — сказала диетологиня Пенни Крис-Этертон, добавив, что маленькие, плотные частицы ЛПНП особенно вредны для артерий.

В частности, исследование показало, что авокадо помогает уменьшить окисленные частицы ЛПНП. Подобно тому, как продукты портятся под воздействием кислорода (например, разрезанное яблоко темнеет), окисление также вредно для человеческого организма.

«Многие исследования указывают на то, что окисление является причиной таких состояний, как рак и болезни сердца», — добавила врач.

Credits

«Мы знаем, что когда частицы ЛПНП окисляются, это запускает цепную реакцию, которая может способствовать атеросклерозу, то есть накоплению бляшек в стенках артерий. Окисление — это плохо, поэтому, если вы поможете защитить организм, изменив рацион, это будет прекрасно», — добавила она.

В то время как предыдущие исследования показали, что авокадо помогает снизить уровень холестерина ЛПНП, Крис-Этертон и ее коллеги интересовались, может ли авокадо также помочь снизить уровень окисленных частиц ЛПНП.

Также читайте Что нельзя есть при артрите — диетологи

Суть исследования

Исследователи выбрали для эксперимента 45 взрослых участников с избыточным весом или ожирением. Сперва все участники соблюдали двухнедельную диету.

Затем каждый участник прошел пять недель трех разных лечебных диет в случайном порядке:

рацион с низким содержанием жиров,

с умеренным содержанием жиров,

с умеренным содержанием жиров плюс один авокадо в день.

Диету с умеренным содержанием жиров без авокадо дополнили полезными жирами.

После пяти недель диеты с авокадо у участников констатировали значительно более низкий уровень окисленного холестерина ЛПНП, чем до начала или после завершения диеты с низким и умеренным содержанием жиров.

Также читайте Какое масло исследователи считают самым лучшим для приготовления пищи

Крис-Этертон отметила, что значительно уменьшилось количество мелких, плотных частиц холестерина ЛПНП, которые окислились.

«Ключевым в открытии было то, что у людей на диете с авокадо было меньше окисленных частиц ЛПНП и больше лютеина, который может быть биологически активным защитником ЛПНП от окисления», , — добавила врач.

«Исследования пищевой ценности авокадо — относительно новая область исследований, поэтому я думаю, что мы находимся на вершине айсберга в изучении его пользы для здоровья», — сказала Пенни Крис-Этертон.

Результаты этой работы уже опубликованы в Journal of Nutrition, однако еще предстоит провести дополнительные исследования.

«В авокадо действительно много полезных жиров, каротиноидов, которые важны для здоровья глаз, и других питательных веществ. Они настолько богаты питательными веществами, и я думаю, что мы только начинаем узнавать, как они могут улучшить здоровье», — сказала Пенни Крис-Этертон.