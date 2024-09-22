Как снизить риск сердечного приступа: ученые указали на 5 составляющих

По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), один из 5 сердечных приступов проходит бесследно.

Причиной сердечного приступа, связанного с недостатком кровоснабжения сердечной мышцы, обычно являются атеросклеротические бляшки питающей сердце артерии. Одним из способов снизить риск появления заболеваний сердца может стать правильное питание. Среди них, очень важно следить за тем, какие напитки в течение дня употребляет человек,

Об этом пишет Eat This.

Газированная вода

Главная опасность содкой газировки состоит в чрезмерном содержании сахара.

"Исследования показали, что сладкие напитки могут увеличить риск сердечных заболеваний, являющихся основной причиной сердечных приступов", — говорит доктор медицинских наук и сертифицированный врач профилактической медицины Седрина Колдер (США). Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Harvard Helth Publishing.

Кофе

Чашка кофе может помочь не только проснуться утром, но и снизить риск сердечной недостаточности. Однако употребление свыше 6 чашек, напротив, повышает количество жиров в крови и увеличит риск приступа. Об этом говорится в научной статье журнала Clinical Nutrition.

Энергетические напитки

По словам врача, энергетики повышают кровяное давление и нарушают сердечный ритм, что может привести к опасным последствиям.

"Угрожающие симптомы могут проявиться у людей, которые или пьют большое количество энергетических напитков за короткий период времени, или употребляют их вместе с алкоголем или другими веществами", — добавляет Колдер.

Алкоголь

О вреде алкоголя на печень знают многие. Но те, кто пьет много спиртных напитков, более подвержен и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованиям группы ученых университета Гопкинса, алкоголь для женщин гораздо опаснее, чем для мужчин. По данным учёных, они подвергаются гораздо более высокому риску развития сердечных заболеваний.

Молочные коктейли

Эти напитки-десерты содержат не только лишь много сахара, да и насыщенных жиров.

"Исследования показывают, что только один прием пищи с высоким содержанием жиров может вызвать сердечные заболевания у некоторых людей", – говорит Колдер.

Ученые предупредили, что чашка кофе или шоколадный батончик не помогут в пополнении запасов энергии на долгий срок.

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