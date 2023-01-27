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Как снизить шансы иметь деменцию: эффективные советы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2345
Время на прочтение
2 мин
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Как снизить шансы иметь деменцию: эффективные советы

Фото: pixabay.com

Деменция – это синдром, развивающийся в результате различных болезней и при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия.

По данным ВОЗ, ежегодно деменция поражает более 10 млн человек и она не является нормальным процессом старения (как многие считают).

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Что я могу сделать сейчас, чтобы в старости не страдать деменцией?

Деменция не является автоматической составляющей старости. Это не норма!

Деменция развивается постепенно и имеет 3 стадии:

Начальная:

  • общая забывчивость,
  • потеря счета времени,
  • нарушение ориентации в знакомой местности.

Средняя стадия:

  • забывчивость относительно недавних событий и имен людей,
  • нарушение ориентации на дому,
  • поведенческие трудности (например бесцельное хождение, задание одних и тех же вопросов по кругу и т.п.).

Поздняя стадия:

  • потеря ориентации во времени и пространстве,
  • проблемы с узнаванием родственников и друзей,
  • поведенческие изменения, которые могут усиливаться и включать агрессивность.

Исследования выделяют 12 факторов риска развития деменции и на некоторые из них ты можешь повлиять уже сейчас. Проверь их и начинай работать.

12 факторов, способствующих развитию деменции в старости

  • Низкая физическая активность.
  • Курение.
  • Чрезмерное употребление алкоголя.
  • Загрязненность воздуха (здесь спорно, но данные говорят, что обитание в пределах 50 метров от главных дорог может повысить риск развития деменции на 7%, хотя прямая связь не доказана)
  • Травмы головы.
  • Низкий уровень социальной активности: социальное взаимодействие улучшает когнитивный резерв мозга.
  • Низкий уровень образованности.
  • Избыточный вес: люди с индексом массы тела выше 30 имеют повышенный риск развития деменции в пожилом возрасте.
  • Повышенное кровяное давление.
  • Диабет 2-го типа.
  • Игнорирование депрессии
  • Нарушение слуха (использование слухового аппарата при нарушении слуха снижает риск развития деменции).

Ученые считают, что эти факторы отвечают за 35% риска. То есть, работая с каждым из них, ты можешь снизить риск возникновения деменции в будущем на треть. Остальные 65% человеку пока неподконтрольны, но ученые работают.

Ранее мы писали о восьми признаках деменции и о том как распознать болезнь на ранней стадии.

Также существуют симптомы деменции можно распознать за десять лет до болезни. Таковы выводы ученых.

К тому же найдены народные методы лечения деменции. Ученые узнали больше о напитке, который может замедлить развитие болезни

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Дата публикации
Просмотры
2345
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