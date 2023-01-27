Как снизить шансы иметь деменцию: эффективные советы

Деменция – это синдром, развивающийся в результате различных болезней и при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия.
По данным ВОЗ, ежегодно деменция поражает более 10 млн человек и она не является нормальным процессом старения (как многие считают).
Об этом пишет uahealth в Instagram.
Что я могу сделать сейчас, чтобы в старости не страдать деменцией?
Деменция не является автоматической составляющей старости. Это не норма!
Деменция развивается постепенно и имеет 3 стадии:
Начальная:
- общая забывчивость,
- потеря счета времени,
- нарушение ориентации в знакомой местности.
Средняя стадия:
- забывчивость относительно недавних событий и имен людей,
- нарушение ориентации на дому,
- поведенческие трудности (например бесцельное хождение, задание одних и тех же вопросов по кругу и т.п.).
Поздняя стадия:
- потеря ориентации во времени и пространстве,
- проблемы с узнаванием родственников и друзей,
- поведенческие изменения, которые могут усиливаться и включать агрессивность.
Исследования выделяют 12 факторов риска развития деменции и на некоторые из них ты можешь повлиять уже сейчас. Проверь их и начинай работать.
12 факторов, способствующих развитию деменции в старости
- Низкая физическая активность.
- Курение.
- Чрезмерное употребление алкоголя.
- Загрязненность воздуха (здесь спорно, но данные говорят, что обитание в пределах 50 метров от главных дорог может повысить риск развития деменции на 7%, хотя прямая связь не доказана)
- Травмы головы.
- Низкий уровень социальной активности: социальное взаимодействие улучшает когнитивный резерв мозга.
- Низкий уровень образованности.
- Избыточный вес: люди с индексом массы тела выше 30 имеют повышенный риск развития деменции в пожилом возрасте.
- Повышенное кровяное давление.
- Диабет 2-го типа.
- Игнорирование депрессии
- Нарушение слуха (использование слухового аппарата при нарушении слуха снижает риск развития деменции).
Ученые считают, что эти факторы отвечают за 35% риска. То есть, работая с каждым из них, ты можешь снизить риск возникновения деменции в будущем на треть. Остальные 65% человеку пока неподконтрольны, но ученые работают.
Ранее мы писали о восьми признаках деменции и о том как распознать болезнь на ранней стадии.
Также существуют симптомы деменции можно распознать за десять лет до болезни. Таковы выводы ученых.
К тому же найдены народные методы лечения деменции. Ученые узнали больше о напитке, который может замедлить развитие болезни
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