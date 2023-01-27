Как снизить шансы иметь деменцию: эффективные советы

Деменция – это синдром, развивающийся в результате различных болезней и при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия.

По данным ВОЗ, ежегодно деменция поражает более 10 млн человек и она не является нормальным процессом старения (как многие считают).

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Что я могу сделать сейчас, чтобы в старости не страдать деменцией?

Деменция не является автоматической составляющей старости. Это не норма!

Деменция развивается постепенно и имеет 3 стадии:

Начальная:

общая забывчивость,

потеря счета времени,

нарушение ориентации в знакомой местности.

Средняя стадия:

забывчивость относительно недавних событий и имен людей,

нарушение ориентации на дому,

поведенческие трудности (например бесцельное хождение, задание одних и тех же вопросов по кругу и т.п.).

Поздняя стадия:

потеря ориентации во времени и пространстве,

проблемы с узнаванием родственников и друзей,

поведенческие изменения, которые могут усиливаться и включать агрессивность.

Исследования выделяют 12 факторов риска развития деменции и на некоторые из них ты можешь повлиять уже сейчас. Проверь их и начинай работать.

12 факторов, способствующих развитию деменции в старости

Низкая физическая активность.

Курение.

Чрезмерное употребление алкоголя.

Загрязненность воздуха (здесь спорно, но данные говорят, что обитание в пределах 50 метров от главных дорог может повысить риск развития деменции на 7%, хотя прямая связь не доказана)

Травмы головы.

Низкий уровень социальной активности: социальное взаимодействие улучшает когнитивный резерв мозга.

Низкий уровень образованности.

Избыточный вес: люди с индексом массы тела выше 30 имеют повышенный риск развития деменции в пожилом возрасте.

Повышенное кровяное давление.

Диабет 2-го типа.

Игнорирование депрессии

Нарушение слуха (использование слухового аппарата при нарушении слуха снижает риск развития деменции).

Ученые считают, что эти факторы отвечают за 35% риска. То есть, работая с каждым из них, ты можешь снизить риск возникновения деменции в будущем на треть. Остальные 65% человеку пока неподконтрольны, но ученые работают.

Ранее мы писали о восьми признаках деменции и о том как распознать болезнь на ранней стадии.

Также существуют симптомы деменции можно распознать за десять лет до болезни. Таковы выводы ученых.

К тому же найдены народные методы лечения деменции. Ученые узнали больше о напитке, который может замедлить развитие болезни

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