Как снизить уровень сахара в крови: как сделать это быстро и безопасно

Какие признаки повышения сахара в крови, какие продукты потреблять для его снижения, как снизить сахар в домашних условиях
Какая норма сахара в крови
В идеале – 3,9-5,6 ммоль/л. Если результат анализа крови выше этого значения, но менее 6,9 ммоль/л, говорят о преддиабете. Преддиабет – это состояние, при котором уровень глюкозы в крови повышен, но еще настолько, чтобы соответствовать диабету. Такое состояние часто встречается у людей с избыточным весом, высоким кровяным давлением и высоким уровнем холестерина.
Если вовремя не привести свой сахар в норму, разовьется диабет II типа.
В чем разница между диабетом I и II типов
Известно, что сахарный диабет является заболеванием, связанным с нарушением усвоения глюкозы. А глюкозе, чтобы она смогла войти в клетки, необходим инсулин.
При диабете I типа организм человека не вырабатывает инсулин. Диабет I типа является аутоиммунным заболеванием, когда иммунная система ошибочно атакует бета-клетки организма, продуцирующие инсулин в поджелудочной железе, поэтому инсулин и не вырабатывается
Уровень инсулина в организме снижается, а затем и вовсе отсутствует, поэтому больным приходится самостоятельно его вводить.
При сахарном диабете типа 2 клетки организма не реагируют на инсулин, и клетки-мишени поглощают глюкозу из крови, так как их рецепторы к инсулину не чувствительны.
Держать сахар в установленных нормах важно для всех, у кого выявлен преддиабет, чтобы не развился диабет, диабетикам, чтобы не было осложнений, здоровым людям, чтобы не заболеть.
Признаки повышенного уровня сахара в крови
Как утверждают эксперты, уровень сахара в крови повышен, можно определить по следующим признакам:
- проблемы с желудком,
- бессилие,
- повышенная жажда,
- нервные проблемы,
- постоянное чувство голода,
- хроническая инфекция,
- нечеткое зрение,
- порезы, раны и синяки заживают медленно,
- хроническая усталость,
- частые мочеиспускания, особенно ночью,
- быстрая потеря или набор весов,
- сухость кожи, шелушение, склонность к грибковым поражениям и появление гнойников,
- повышение потоотделения и понижение температуры тела,
- снижение либидо,
- нарушение работы кишечника,
- частое повышение АД,
- неприятный запах изо рта, проблемы с зубами,
- недержание мочи,
- плохая регенерация ран и порезов.
Какие продукты снижают уровень сахара в крови
Самое важное, нужно полностью пересмотреть ресниц рацион.
В первую очередь исключить углеводы, добавить в рацион нежирные сорта рыбы и мяса, орехи, цельные злаки, авокадо, цитрусовые, черную смородину, зеленые овощи, тыкву, редис, репу, свеклу.
Предпочитать полезные ненасыщенные жиры — оливковое масло, лосось, оливки, орехи, особенно сырые миндальные и грецкие, авокадо.
Есть нужно небольшими порциями, часто перекусывать лучше горстью орехов, несладкими фруктами и овощными салатами, стаканом нежирного кефира.
Пить 2-3 литра чистой воды в день, можно пить несладкий зеленый чай и травяные сборы.
Продукты, которые рекомендуют для ежедневного меню, чтобы снизить уровень сахара в крови:
- цитрусовые,
- фрукты (авокадо, вишня, яблоки кисло-сладкие),
- овощи зеленого цвета (кабачки, патиссоны, капуста, огурцы, спаржевая фасоль, шпинат и т.п.),
- топинамбур, содержащий инулин,
- репа,
- чеснок,
- свежая зелень,
- тыквенные и подсолнечные семена,
- специи,
- морепродукты, нежирная рыба,
- соевые сыры,
- бобовые,
- злаки.
Продукты и напитки, которые абсолютно запрещено употреблять больным с сахарным диабетом
- жирные сорта мяса, рыбы и птицы и любые блюда из них,
- копчености, колбасы, консервы,
- икра рыбы,
- молочные и кисломолочные продукты с высоким процентом жирности и блюда из них,
- соления, маринады, острые соусы,
- манка, рис, макаронные изделия,
- хлебобулочные изделия; кондитерские изделия,
- любые газированные и сладкие напитки.
Как снизить сахар в крови домашними способами: народные методы
Снизить уровень сахара поможет:
- Стакан натурального кабачкового, тыквенного сока или смузи из сельдерея.
- Если заменить кофе на цикорий, его нужно залить горячей водой, дать настояться 1-2 часа и выпивать натощак перед едой.
- Чай из шиповника – залейте свежие или сушеные ягоды кипятком и настаивайте в течение 12 часов.
- Овсяный отвар хорошо снижает сахар. Проварите овсяные хлопья на водяной бане, а бульон оставьте настаиваться в темном месте 5-7 часов.
- Квашеная капуста и ее сок – отличное средство, которое поможет снизить сахар быстро и вкусно.
- Стакан нежирного кефира со щепоткой корицы – экстренное средство для снижения уровня сахара в крови. Рекомендуется выпивать натощак до еды или на ночь, за час до сна.
- Гречневая крупа. Ее растолочь, залить кефиром, оставить на ночь. Утром выпить натощак.
- Семена льна в порошке залить кипяченой водой, настоять 40 минут. Добавить в отвар половину сока лимона. Размешать, выпить настой, не процеживая.
- Стручковую фасоль залить кипятком, подогреть на пару 20 минут. Настоять час, далее процедить. Принимать до еды 3 раза в день.
- Лавровый лист залить стаканом кипятка. Настоять в термосе сутки. Выпивать за пол часа до еды четверть стакана 3 раза в день.
- Настои и отвары из различных трав – почек сирени, корни одуванчика и лопуха, листья черники, смородины и молодой крапивы. Настаивать травяные отвары лучше в темном и прохладном месте.
Помочь снизить уровень сахара поможет здоровый образ жизни. Прежде всего ешьте продукты, которые помогают снизить уровень сахара в крови, по больше клетчатки, контролируйте количество углеводов, свой вес, пейте много жидкости. Регулярно занимается физической активностью, избегайте стрессов.
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