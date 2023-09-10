Как снизить уровень сахара в крови: как сделать это быстро и безопасно

Какие признаки повышения сахара в крови, какие продукты потреблять для его снижения, как снизить сахар в домашних условиях

Какая норма сахара в крови

В идеале – 3,9-5,6 ммоль/л. Если результат анализа крови выше этого значения, но менее 6,9 ммоль/л, говорят о преддиабете. Преддиабет – это состояние, при котором уровень глюкозы в крови повышен, но еще настолько, чтобы соответствовать диабету. Такое состояние часто встречается у людей с избыточным весом, высоким кровяным давлением и высоким уровнем холестерина.

Если вовремя не привести свой сахар в норму, разовьется диабет II типа.

В чем разница между диабетом I и II типов

Известно, что сахарный диабет является заболеванием, связанным с нарушением усвоения глюкозы. А глюкозе, чтобы она смогла войти в клетки, необходим инсулин.

При диабете I типа организм человека не вырабатывает инсулин. Диабет I типа является аутоиммунным заболеванием, когда иммунная система ошибочно атакует бета-клетки организма, продуцирующие инсулин в поджелудочной железе, поэтому инсулин и не вырабатывается

Уровень инсулина в организме снижается, а затем и вовсе отсутствует, поэтому больным приходится самостоятельно его вводить.

При сахарном диабете типа 2 клетки организма не реагируют на инсулин, и клетки-мишени поглощают глюкозу из крови, так как их рецепторы к инсулину не чувствительны.

Держать сахар в установленных нормах важно для всех, у кого выявлен преддиабет, чтобы не развился диабет, диабетикам, чтобы не было осложнений, здоровым людям, чтобы не заболеть.

Признаки повышенного уровня сахара в крови

Как утверждают эксперты, уровень сахара в крови повышен, можно определить по следующим признакам:

проблемы с желудком,

бессилие,

повышенная жажда,

нервные проблемы,

постоянное чувство голода,

хроническая инфекция,

нечеткое зрение,

порезы, раны и синяки заживают медленно,

хроническая усталость,

частые мочеиспускания, особенно ночью,

быстрая потеря или набор весов,

сухость кожи, шелушение, склонность к грибковым поражениям и появление гнойников,

повышение потоотделения и понижение температуры тела,

снижение либидо,

нарушение работы кишечника,

частое повышение АД,

неприятный запах изо рта, проблемы с зубами,

недержание мочи,

плохая регенерация ран и порезов.

Какие продукты снижают уровень сахара в крови

Самое важное, нужно полностью пересмотреть ресниц рацион.

В первую очередь исключить углеводы, добавить в рацион нежирные сорта рыбы и мяса, орехи, цельные злаки, авокадо, цитрусовые, черную смородину, зеленые овощи, тыкву, редис, репу, свеклу.

Предпочитать полезные ненасыщенные жиры — оливковое масло, лосось, оливки, орехи, особенно сырые миндальные и грецкие, авокадо.

Есть нужно небольшими порциями, часто перекусывать лучше горстью орехов, несладкими фруктами и овощными салатами, стаканом нежирного кефира.

Пить 2-3 литра чистой воды в день, можно пить несладкий зеленый чай и травяные сборы.

Продукты, которые рекомендуют для ежедневного меню, чтобы снизить уровень сахара в крови:

цитрусовые,

фрукты (авокадо, вишня, яблоки кисло-сладкие),

овощи зеленого цвета (кабачки, патиссоны, капуста, огурцы, спаржевая фасоль, шпинат и т.п.),

топинамбур, содержащий инулин,

репа,

чеснок,

свежая зелень,

тыквенные и подсолнечные семена,

специи,

морепродукты, нежирная рыба,

соевые сыры,

бобовые,

злаки.

Продукты и напитки, которые абсолютно запрещено употреблять больным с сахарным диабетом

жирные сорта мяса, рыбы и птицы и любые блюда из них,

копчености, колбасы, консервы,

икра рыбы,

молочные и кисломолочные продукты с высоким процентом жирности и блюда из них,

соления, маринады, острые соусы,

манка, рис, макаронные изделия,

хлебобулочные изделия; кондитерские изделия,

любые газированные и сладкие напитки.

Как снизить сахар в крови домашними способами: народные методы

Снизить уровень сахара поможет:

Стакан натурального кабачкового, тыквенного сока или смузи из сельдерея.

Если заменить кофе на цикорий, его нужно залить горячей водой, дать настояться 1-2 часа и выпивать натощак перед едой.

Чай из шиповника – залейте свежие или сушеные ягоды кипятком и настаивайте в течение 12 часов.

Овсяный отвар хорошо снижает сахар. Проварите овсяные хлопья на водяной бане, а бульон оставьте настаиваться в темном месте 5-7 часов.

Квашеная капуста и ее сок – отличное средство, которое поможет снизить сахар быстро и вкусно.

Стакан нежирного кефира со щепоткой корицы – экстренное средство для снижения уровня сахара в крови. Рекомендуется выпивать натощак до еды или на ночь, за час до сна.

Гречневая крупа. Ее растолочь, залить кефиром, оставить на ночь. Утром выпить натощак.

Семена льна в порошке залить кипяченой водой, настоять 40 минут. Добавить в отвар половину сока лимона. Размешать, выпить настой, не процеживая.

Стручковую фасоль залить кипятком, подогреть на пару 20 минут. Настоять час, далее процедить. Принимать до еды 3 раза в день.

Лавровый лист залить стаканом кипятка. Настоять в термосе сутки. Выпивать за пол часа до еды четверть стакана 3 раза в день.

Настои и отвары из различных трав – почек сирени, корни одуванчика и лопуха, листья черники, смородины и молодой крапивы. Настаивать травяные отвары лучше в темном и прохладном месте.

Помочь снизить уровень сахара поможет здоровый образ жизни. Прежде всего ешьте продукты, которые помогают снизить уровень сахара в крови, по больше клетчатки, контролируйте количество углеводов, свой вес, пейте много жидкости. Регулярно занимается физической активностью, избегайте стрессов.

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