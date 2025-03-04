Как снизить высокий холестерин: ученые назвали лучший фрукт

Высокий уровень холестерина — это серьезная угроза здоровью, ведь долгое время он может не проявлять себя никакими симптомами, пока не возникнут опасные осложнения, такие как закупорка сосудов, что существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы избежать подобных последствий, врачи рекомендуют прежде всего обратить внимание на рацион питания. Одним из самых простых и одновременно эффективных способов естественного снижения уровня холестерина является регулярное употребление яблок.

По данным экспертов Harvard Health, именно яблоки являются одним из самых лучших фруктов для снижения показателей холестерина. Их польза объясняется высоким содержанием растворимой клетчатки, особенно пектина, который действует как естественный блокатор всасывания холестерина в кишечнике, не позволяя ему попадать в кровоток. Ученые установили, что пектин, содержащийся именно в яблоках, отличается наиболее выраженным эффектом в борьбе с повышенным уровнем «плохого» холестерина – липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). "Пектин, содержащийся именно в яблоках, обладает наиболее выраженной способностью бороться с высоким уровнем холестерина", — заключили ученые.

По информации врачей из Исследовательского центра Mayo Clinic, растворимая клетчатка в яблоках помогает снижать концентрацию ЛПНП в крови, что способствует профилактике атеросклероза. Для получения пользы медики рекомендуют потреблять не менее пяти до десяти граммов клетчатки в сутки.

Дополнительные преимущества яблок подтверждает и Кливлендская клиника, отмечая, что эти фрукты не только помогают бороться с высоким холестерином, но и способствуют нормализации АД, поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а также улучшают состояние микрофлоры кишечника, что важно для общего укрепления организма.

Отдельное внимание привлекает исследование, проведенное в 2019 году и опубликованное в Американском журнале клинического питания (The American Journal of Clinical Nutrition). Ученые изучали влияние сорта яблок Renetta Canada (Канадский ренет) и пришли к выводу, что регулярное потребление двух крупных яблок с высоким содержанием полифенолов в течение восьми недель способствует заметному снижению уровня «плохого» холестерина, при этом уровень «хорошего» холестерина остался. Специалисты объясняют это тем, что в яблоках содержится большое количество антиоксидантов и полифенолов — биологически активных веществ, которые не только оказывают положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, но и могут помогать защищать организм от развития некоторых онкологических заболеваний.

Обычный продукт, снижающий уровень холестерина

Следовательно, согласно результатам других исследований, употребление нескольких яблок ежедневно способно снизить уровень холестерина на 5–8%, что является значительным показателем для продукта растительного происхождения. Яблоки, особенно не слишком сладких сортов, научно доказанным, доступным и вкусным способом борьбы с повышенным холестерином, поддержки работы сердца и общего укрепления здоровья.

Для достижения положительного эффекта рекомендуется употреблять два яблока среднего размера каждый день. Важно потреблять яблоки вместе с кожурой, поскольку она содержит значительное количество клетчатки и полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами и способствуют укреплению здоровья сердца. Кроме того, яблоки можно добавлять в различные блюда, такие как салаты, овсянка или смузи, что разнообразит рацион и обеспечит дополнительные питательные вещества.

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