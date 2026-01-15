- Дата публикации
Как снизить высокое давление: 12 продуктов, которые нужно добавить в ежедневный рацион
Список полезных продуктов для понижения давления
Высокое кровяное давление или гипертония значительно повышает риск возникновения инсультов сердечных приступов и проблем с почками. По словам экспертов, правильное питание играет ключевую роль в лечении этого состояния, поскольку многие продукты со скрытым содержанием соли сахара и жиров провоцируют набор веса и ухудшение здоровья сосудов, а отсюда — повышение давления.
Как отмечают диетологи и экпсерты по питанию «диета играет ключевую роль в контроле артериального давления, и осознание того, что вы потребляете, может оказать реальное влияние. Продукты с высоким содержанием соли являются одними из самых больших виновников, но сладкая и жирная пища также могут способствовать увеличению веса, что связано с повышенным артериальным давлением».
Эффективность диеты зависит от ее сочетания с регулярной физической активностью и отказом от чрезмерного употребления алкоголя. Рацион должен быть насыщен калием клетчаткой и антиоксидантами, содержащимися в цельных зернах овощах и фруктах.
12 продуктов, полезных для кровяного давления
Первым в списке эксперты называют лосось и другую жирную рыбу, как скумбрия или сардины. Употребление 2 или 3 г омега три жирных кислот в день помогает организму бороться с внутренними воспалениями. Тем, кто не любит рыбные блюда, диетолог советует принимать качественные добавки с рыбьим жиром.
Вторым важным пунктом являются цельнозерновые продукты, в частности овес киноа и амарант. Эксперты рекомендуют полностью заменить ими рафинированные углеводы вроде белого риса или обычных макарон, ведь цельные злаки намного лучше поддерживают работу сердца.
Цитрусовые, а именно апельсины, лимоны и грейпфруты богаты витаминами и соединениями, которые укрепляют сосуды. Однако диетологи предупреждают об осторожности с грейпфрутовым соком, поскольку он может изменять действие некоторых медикаментов.
Четвертым полезным элементом является листовая зелень как шпинат и мангольд. Они являются естественным источником калия и магния, помогающим организму поддерживать правильный баланс натрия.
Оливковое масло является одним из самых здоровых вариантов жира благодаря олеиновой кислоте и полифенолам, но отмечает, что из-за калорийности следует следить за размером порций.
Шестым пунктом являются помидоры, содержащие калий и мощный антиоксидант ликопин. Специалист советует употреблять их в свежем виде, избегая консервированных вариантов с большим количеством соли.
Ежедневное потребление примерно 100 г моркови значительно снижает вероятность развития гипертонии благодаря особым растительным соединениям.
Восьмым продуктом являются брокколи. Диетологи рекомендуют съедать не менее четырех порций в неделю, чтобы флавоноиды в ее составе помогали поддерживать эластичность кровеносных сосудов.
Ягоды содержащие антоцианы для укрепления сердечной мышцы.
Бобовые такие как чечевица и фасоль, которые являются источником белка и клетчатки без лишнего жира.
Одиннадцатым продуктом являются семена и орехи, особенно тыквенные семена и грецкие орехи, которые обеспечивают организм магнием.
Нежирные молочные продукты, в частности натуральный йогурт, помогают регулировать давление за счет содержания кальция.