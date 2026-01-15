Как снизить высокое давление: 12 продуктов, которые нужно добавить в ежедневный рацион

Продукты, снижающие давление

Высокое кровяное давление или гипертония значительно повышает риск возникновения инсультов сердечных приступов и проблем с почками. По словам экспертов, правильное питание играет ключевую роль в лечении этого состояния, поскольку многие продукты со скрытым содержанием соли сахара и жиров провоцируют набор веса и ухудшение здоровья сосудов, а отсюда — повышение давления.

Как отмечают диетологи и экпсерты по питанию «диета играет ключевую роль в контроле артериального давления, и осознание того, что вы потребляете, может оказать реальное влияние. Продукты с высоким содержанием соли являются одними из самых больших виновников, но сладкая и жирная пища также могут способствовать увеличению веса, что связано с повышенным артериальным давлением».

Эффективность диеты зависит от ее сочетания с регулярной физической активностью и отказом от чрезмерного употребления алкоголя. Рацион должен быть насыщен калием клетчаткой и антиоксидантами, содержащимися в цельных зернах овощах и фруктах.

12 продуктов, полезных для кровяного давления