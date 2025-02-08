Как снова не набрать вес после похудения

Все мечтают похудеть раз и навсегда, однако часто случается так, что вес возвращается снова.

После потери веса многие люди сталкиваются с его возвращением. Иногда объемы тела становятся даже больше, чем до диеты. Исследования показывают, что люди на очень низкокалорийной диете восстанавливают от 26% до 121% потерянного веса уже через пять лет.

Чтобы вес не возвращался – соблюдайте простые правила

Еженедельные взвешивания

Взвешивание хотя бы раз в неделю побуждает людей контролировать вес подольше. Однако не следует пропускать завтраки. Следует также принимать пищу только с умеренным содержанием жира и каждый день делать хотя бы небольшие физические упражнения.

Планируйте сбои

Признайте, что ваша диета будет давать сбой, например, по праздникам. Спланируйте способы успешного преодоления этих сбоев. К примеру, преждевременная потеря нескольких лишних килограммов может скорректировать дополнительный вес, который можно набрать в этих случаях.

Или если вы собираетесь на шашлыки, возьмите с собой более здоровый вариант (например, овощные шашлыки), чтобы у вас был менее калорийный вариант.

Будьте активны

Физическая активность является наиболее важным фактором для удержания веса. Лучшей физической активностью для поддержания потери веса является та, которую вы любите делать больше всего.

Завтракайте и сосредоточьтесь на клетчатке

Одно из исследований показало, что почти 97% худевших людей ежедневно завтракали.

Другое исследование также показало, что люди, которые ежедневно едят много овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновой хлеб, коричневый рис и овес, чаще избегали повторного набора веса.

Сбалансированное питание

На самом деле, для того, чтобы похудеть, не нужны никакие диеты, достаточно сбалансированно питаться, чтобы организм получал все необходимые нутриенты. Когда вы питаетесь сбалансированно, вы не переедаете, у вас не возникает "перекосов" и желания есть постоянно есть сладости, изделия из теста или фастфуд.

Правильное питание и спорт должны стать привычкой и образом жизни, тогда у вас нет проблем с лишним весом. Если для похудения вы выбираете диету, большой дефицит калорий, то будьте готовы, что по возвращении в привычный режим питания, вернутся и сброшенные килограммы.

Раньше мы писали о продуктах и напитках, от которых растет живот. Больше об этом читайте в новости.

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