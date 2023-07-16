Как снова заснуть после резкого пробуждения среди ночи: советы эксперта

Что делать, если проснулся посреди ночи и дальше не можешь заснуть
Во время войны многие украинцы просыпаются посреди ночи из-за звуков взрывов и не могут заснуть до утра. Не дает спать и заставляет просыпаться и невыносимая жара. Человек не высыпается, иммунитет падает, растет угроза обострения хронических заболеваний.
В таком случае врач, специалист по сну Майкл Бреус, рекомендует использовать определенную технику дыхания, которая помогает снизить частоту сердечных сокращений и быстро засыпать. Эта практика " 4-7-8" базируется на древней йогической технике под названием пранаяма, помогающая контролировать собственное дыхание.
Техника выполнения практики дыхания 4-7-8:
- Все шаги техники должны выполняться в цикле одного вдоха.
- Для начала нужно полностью выдохнуть через рот.
- Дальше нужно бесшумно вдохнуть через нос.
- Затем нужно задержать дыхание на семь секунд.
- Выдохнуть ртом в течение восьми секунд.
- Повторить эту схему в течение четырех полных вдохов.
Как утверждают эксперты, регулярное использование этой техники помогает быстро уснуть. Причина в том, что во время выполнения упражнения 4-7-8 разум и тело сосредотачиваются на регуляции дыхания, а не на повторении тревожных мыслей.
Важнейшей частью этого упражнения является задержка дыхания в семь секунд.
Согласно исследованиям, медленное контролируемое дыхание оказывает благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему и параметры вегетативной нервной системы.
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