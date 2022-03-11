Как сохранить лактацию в стрессовых ситуациях?

Не прерывайте грудное вскармливание.
Возможность грудного вскармливания младенца – огромное преимущество, ведь это почти всегда доступный источник питания и успокоение для ребенка.
Однако в условиях войны матерям чрезвычайно сложно заботиться о себе и своих малышах.
Минздрав предоставил рекомендации, что делать, чтобы не потерять лактацию в условиях войны, как сохранить и стимулировать лактацию и получить безвозмездную консультацию с ГВ — в инфографике Минздрава.
Напомним, люди, находящиеся в местах временного пребывания, в холодное время года должны быть снабжены теплой одеждой и одеялами.
В местах временного пребывания людей, особенно в холодное время года, возрастает риск распространения респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19.
Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.