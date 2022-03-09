Как сохранить психическое здоровье в военное время

Как сохранить психическое здоровье в военное время

Как не сломаться в условиях постоянной угрозы жизни.

Столкнувшись со стрессом и напряжением, организм требует адаптации.

Нам необходимо научиться выстоять во времена неизвестности, страха и хаоса. Работать со своим психологическим состоянием, чтобы оставаться сильными духом.

Врач-диетолог Екатерина Толстикова представила несколько практик, которые помогут вам быстро и практически в любом месте получить:

базовое спокойствие,

умение расслаблять мозг,

противостоять страху, хаосу

Доктор Толстикова

Доктор Толстикова

Доктор Толстикова

Напомним, психологи ГСЧС также дали советы по поводу жизни в кризис и сохранения спокойствия во время войны. В частности, они рассказали, что делать в случае агрессии и панической атаки.