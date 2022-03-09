Как сохранить психическое здоровье в военное время

Как не сломаться в условиях постоянной угрозы жизни.
Столкнувшись со стрессом и напряжением, организм требует адаптации.
Нам необходимо научиться выстоять во времена неизвестности, страха и хаоса. Работать со своим психологическим состоянием, чтобы оставаться сильными духом.
Врач-диетолог Екатерина Толстикова представила несколько практик, которые помогут вам быстро и практически в любом месте получить:
- базовое спокойствие,
- умение расслаблять мозг,
- противостоять страху, хаосу
Напомним, психологи ГСЧС также дали советы по поводу жизни в кризис и сохранения спокойствия во время войны. В частности, они рассказали, что делать в случае агрессии и панической атаки.