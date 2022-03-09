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Как сохранить психическое здоровье в военное время

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Как сохранить психическое здоровье в военное время

Как не сломаться в условиях постоянной угрозы жизни.

Столкнувшись со стрессом и напряжением, организм требует адаптации.

Нам необходимо научиться выстоять во времена неизвестности, страха и хаоса. Работать со своим психологическим состоянием, чтобы оставаться сильными духом. 

Врач-диетолог Екатерина Толстикова представила несколько практик, которые помогут вам быстро и практически в любом месте получить:

  • базовое спокойствие,
  • умение расслаблять мозг,
  • противостоять страху, хаосу
Доктор Толстикова / ©
Доктор Толстикова
Доктор Толстикова / ©
Доктор Толстикова
Доктор Толстикова / ©
Доктор Толстикова

Напомним, психологи ГСЧС также дали советы по поводу жизни в кризис и сохранения спокойствия во время войны. В частности, они рассказали, что делать в случае агрессии и панической атаки.

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