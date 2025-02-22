Как созреть авокадо: простые способы, которые помогут сделать фрукт мягким

В отличие от многих других фруктов, выращиваемых на деревьях, авокадо не созревает на ветке. Однако, если вы торопитесь так, что вы не можете ждать даже пол часа, чтобы начать наслаждаться вкусным авокадо, то рекомендуем вам этот способ.

Как сделать авокадо спелым за 10 минут

Вам нужно:

Разогрейте духовку до 90 °C

Заверните авокадо в фольгу и положите на противень

Нагревайте 10 минут

Какие еще есть способы

Самый быстрый способ созревания авокадо – это положить его в большой бумажный пакет с другим фруктом, выделяющим этиленовый газ, и полностью закрыть пакет. Яблоки и бананы хорошо известны этим, но есть и другие фрукты, производящие газообразный этилен. Вы можете поместить авокадо с абрикосами, нектаринами, сливами, грушами, манго и дыней.

Хранение авокадо в холодильнике, подоконнике или другом холодном месте замедляет созревание. Однако исследования показывают, что хранение авокадо при температуре 20 ℃ сокращает время созревания, если сравнить с более низкой температурой 13 ℃, поскольку при более высокой температуре образуется больше этилена.

Температура в амбаре обычно колеблется в пределах 10–21 ℃, что, вероятно, делает ее удачным местом для хранения авокадо в бумажном пакете или другом материале, который поможет сохранить тепло.

Как узнать, когда авокадо готов к употреблению

Лучший способ проверить, созрел ли авокадо, — это осторожно прижать плоской частью большого пальца. Вы должны ощущать его мягкость.

Ранее мы писали, кому нельзя есть авокадо. Больше об этом читайте в новости.

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