Как спасти себя и животных во время химической атаки

Как спасти себя и животных во время химической атаки

Пожар, вызванный взрывом фосфорной бомбы, обычно масштабный, его трудно ликвидировать.

Организация UAnimals дала советы, как спасти себя и животных во время химической атаки.

Прежде всего необходимо распознать фосфорную атаку – взрыв сопровождается ярким светом, искрами и белым, едким дымом.

Пожар, вызванный взрывом фосфорной бомбы, обычно масштабный, его трудно ликвидировать.

Фосфор горит в результате взаимодействия с кислородом, так что гасить его нужно большим количеством воды или мокрым песком. Если части фосфора попали на кожу, шерсть – нейтрализуйте влажной тканью. От дыма может помочь противогаз и респиратор, для животных — мокрая ткань, которая не мешает дышать.

Кроме фосфора могут быть химические атаки с применением хлора, аммиака, зарина, иприта:

аммиак — легче воздуха, от него следует укрываться в подвалах и подземных укрытиях;

иприт, зарин и хлор тяжелее воздуха — от них нужно спасаться на возвышениях.

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