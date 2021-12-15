Как спасти свою печень от неалкогольной жировой болезни

Как спасти свою печень от неалкогольной жировой болезни – бессимптомного патологического состояния

Как спасти свою печень от неалкогольной жировой болезни – бессимптомного патологического состояния

Медицинские эксперты подробно рассказали о жировой печени.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – это патологическое изменение ткани печени из-за чрезмерного отложения жировых капель в гепатоцитах (клетках печени). Такое состояние еще называют стеатозом или жировой дистрофией.

Жирная печень во многих случаях не вызывает симптомов и не приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Но риск печеночной недостаточности в заброшенных случаях все же существует.

Жировая болезнь печени – это серьезный повод изменить образ жизни. Вы можете предотвратить проблему с помощью здоровых привычек, поскольку печень имеет невероятный способ самовосстановления.

Медицинские эксперты подробно рассказали о жировой печени.

Как спасти свою печень от неалкогольной жировой болезни

Что такое жировая печень?

Руководитель гепатологии и профессор медицины Нью-Йоркского университета Айра Джейкобсон пояснил, что НАЖХП (неалкогольная болезнь печени) поражает примерно 30% взрослых. Из-за чрезмерного накопления жира в печени эта болезнь очень близка к ожирению и сахарному диабету 2 типа.

"Если не контролировать это состояние, то печеночная недостаточность, а также сердечно-сосудистые заболевания станут следующей вашей проблемой", – говорит врач.

"Это достаточно распространенная проблема. Печень помогает переваривать пищу, удалять токсины и перерабатывать жир, но когда она перегружена, образуется его избыток", – говорит профессор общественного здоровья Университета штата Нью-Мексико Джагдиш Хубчандани.

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Насколько вредна жировая болезнь печени?

В большинстве случаев жировая болезнь печени не вызывает серьезных проблем и не мешает органу нормально функционировать. Но для 7-30% людей с этим заболеванием состояние ухудшается с течением времени.

Осложнения от НАЖХП происходят поэтапно:

Стеатогепатит — воспалительный процесс печени на фоне жирового перерождения.

На месте повреждения печени появляется рубцовая ткань. Этот процесс называется фиброзом.

Большая рубцовая ткань заменяет здоровую ткань. В этот момент у вас цирроз печени.

Симптомы ожирения печени

Во многих случаях нет симптомов или проблем в анамнезе (за исключением случаев, когда они очевидны при употреблении алкоголя). Лабораторные тесты, физическое обследование и изображение необходимы даже тогда, когда вы ничего не чувствуете, но у врача есть подозрение.

Некоторые же общие симптомы НАЖХП:

боль в животе,

слабость,

отечность живота и ног

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Ожирение печени, что связано с употреблением алкоголя

"Жировая болезнь печени может быть нескольких типов – например, алкогольная, безалкогольная или связанная с беременностью. Ожирение печени, что связано с алкоголем, легко диагностировать из-за истории употребления алкоголя. Неалкогольная жировая болезнь печени может не иметь окончательных причин, но много факторов риска", — рассказал Джагдиш Хубчандани.

Занимайтесь спортом

Уменьшить риск жировой болезни печени можно благодаря физическим упражнениям. Если вы сейчас не тренируетесь, начните с регулярных длинных прогулок. Если занимаетесь спортом, увеличьте интенсивность и старайтесь заниматься четыре дня в неделю примерно по 45 минут.

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Сбросьте лишний вес

Ожирение создает дополнительные проблемы для пациентов с НАЖХП. Если вы потеряете хотя бы 3%, вы уменьшите степень отложения жира в печени, потеря 5-7% уменьшит воспаление, а потеря 10% фактически предотвратит образование рубцов.

Питайтесь умеренно и полезными продуктами

По словам врача Джейкобсона, диета с высоким содержанием полезных жиров и низким содержанием углеводов может помочь снизить количество жира в печени.

Измените образ жизни

Потеря лишнего веса, отказ от алкоголя, физические упражнения, здоровое питание и уменьшение сахара и обработанных продуктов в рационе, добавление больше овощей и клетчатки – это основное в лечении последствий ожирения печени.

Как лечится жировая заболевание печени?

Не существует лекарства от жировой болезни печени. В то же время врачи сосредотачиваются на том, чтобы помочь вам контролировать факторы, способствующие этому состоянию. Они также рекомендуют изменить образ жизни, что может значительно улучшить ваше здоровье.

Терапия включает:

избегание алкоголя,

потеря лишнего веса,

употребление лекарства для контроля диабета, холестерина и триглицеридов (жира в крови),

употребление витамина Е и тиазолидиндионов (препаратов, используемых для лечения диабета) в определенных случаях.

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