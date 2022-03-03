Как справиться с ощущением тревоги, находясь в бомбоубежище

Как справиться с ощущением тревоги, находясь в бомбоубежище

Минздрав рекомендует технику самоподдержки.

Тысячи мирных украинцев из-за войны, которую развернула Россия против Украины, вынуждены прятаться в подвалах, укрытиях и бункерах, убегая от ракетных обстрелов и авиационных бомбардировок. Министерство здравоохранения публикует технику самоподдержки, которая поможет справиться с тревогой и сохранять спокойствие в эти сложные времена.

Паническая атака — это внезапный эпизод сильного страха, что приводит к тяжелым физическим реакциям, без реальной опасности или видимой причины. Когда случаются приступы паники, вы можете подумать, что теряете контроль, переживаете сердечный приступ.

Помощь и профилактика

поймите причины тревоги, паники и агорафобии;

определите ситуации, в которых вы избегаете или боитесь;

оцените природу конкретных симптомов, их частоту и тяжесть, а также обстоятельства, при которых возникает паника;

выясните, есть ли сопутствующие факторы (депрессия, другие тревожные состояния, употребление психоактивных веществ).

Рекомендации

практики для расслабления мышц;

релаксация посредством дыхательных упражнений;

научиться распознавать собственные признаки стресса и определить вместе со специалистом эффективные техники для их ослабления.

Напомним, в безвременье для всех нас врач-диетология Екатерина Толстикова в собственном телеграмм-канале дала несколько советов, которые помогут стабилизировать общее состояние организма.