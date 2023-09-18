Как стать донором крови: кто подходит и как подготовиться

Один донор крови в течение одной процедуры может спасти до трех жизней. Переливание занимает всего до 20 мин., но имеет очень мощный результат.

Донорская кровь в Украине нужна постоянно, и из-за ее нехватки могут переноситься операции, умирать пострадавшие в ДТП, а также матери из-за тяжелых родов. Потребность в донации обострила полномасштабная война. Сдавая кровь, вы можете подарить людям шанс на жизнь, в том числе и украинским защитникам.

Как стать донором крови и подготовиться к этому – читайте на ТСН.ua.

Прежде чем стать донором крови, не обязательно знать свою группу крови, ведь ее медики определяют уже на месте. Потенциальные доноры могут поделиться цельной кровью, эритроцитами, плазмой, тромбоцитами.

Донорство крови – кто подходит

Донорами крови в Украине могут быть здоровые граждане государства и иностранцы с видом на постоянное место жительства в возрасте с 18 лет и весом от 50 кг. В некоторых центрах крови принимают доноров с весом от 55-60 кг.

Здоровым считается тот, у кого нет противопоказаний. То есть если у человека есть хронические заболевания, он принимает лекарства или стоит на учете, такое лицо не может быть донором крови временно или вообще.

Взятие крови и (или) ее компонентов у донора разрешено только при условии, что здоровью донора не будет причинен вред. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, а женщины – не больше четырех. После пяти регулярных донаций медики советуют сделать перерыв не менее чем на три месяца.

Кто может стать донором крови / Фото: Центр общественного здоровья Украины

Противопоказания к донорству крови / Фото: Центр общественного здоровья Украины

Как стать донором крови

Чтобы стать донором крови, следует выбрать центр крови или конкретного реципиента. Далее запланировать донацию на удобный день и время. Найти адрес центра крови можно в кабинете донора в разделе "Где сдать кровь". А по этой ссылке можно узнать, в каких центрах можно сдать кровь по выходным. Заметим, что планирование донации крови в персональном кабинете номинально, ведь сейчас нет синхронизации календаря с центрами крови.

Чтобы сдать кровь, не нужно даже знать свою группу крови, сдавать анализы или приносить какие-либо медицинские справки. В центрах крови проводят медосмотр и определяют группу крови. Донорство цельной крови происходит в два этапа: сначала проводится медосмотр, а затем сама донация (до 10 мин.). Весь процесс вместе с дорогой может занять до трех часов.

Медики определяют у донора группу крови и уровень гемоглобина. Некоторые станции также проверяют уровень АЛТ и билирубина (показатели функции печени). Именно поэтому следует соблюдать диету. Могут также проверить экспресс-методом наличие ВИЧ/СПИД-инфекции и Kell.

Чтобы стать донором крови, обязательно иметь с собой документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Пригодится также приложение "Дия".

Как подготовиться к сдаче крови – что нельзя делать

За три дня (72 ч.) до сдачи крови нельзя принимать анальгетики, аспирин и лекарства с таким содержанием. Все потому, что они ухудшают свертываемость крови.

За 48 ч. до сдачи крови не употребляйте алкогольные напитки и не ешьте жареные, копченые, молочные блюда, соленья.

Обязательно отдохните, выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай или узвар, диетическое печенье, каша на воде).

Не желательно по крайней мере за 4-5 ч. пить кофе.

Не курите хотя бы за 1-2 ч. до донации.

Не сдавайте кровь, если чувствуете недомогание: слабость, озноб, головокружение, головные боли.

Во время медосмотра перед сдачей крови следует откровенно отвечать на вопросы медиков и не скрывать информацию об употреблении лекарств, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.

В день сдачи крови рекомендовано не планировать серьезные дела, интенсивные физические нагрузки, не употреблять алкоголь и не желательно управлять транспортом.

Как правильно питаться перед сдачей крови / Фото: Центр общественного здоровья Украины

Что не стоит есть, пить и принимать перед сдачей крови:

молочные продукты и яйца – за сутки до донации;

орехи, финики и бананы – за 24 ч.;

соления – за 24 ч.;

колбасные изделия – за 36 ч.;

копченая, острая, пряная и жареная пища – за 48 ч.;

свекла – за 48 ч.;

чипсы, сухарики, халва, семечки, снеки, сладкие магазинные напитки, кетчуп, майонез, другие магазинные соусы и маринады – за 48 ч.;

алкоголь, энергетические напитки – за 48 ч.;

черника – за 72 ч.;

лекарственные средства – за 24-72 ч., однако об исключениях следует посоветоваться с врачом.

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