Как в 40 выглядеть на 20: секреты молодости японок, которые нужно знать всем

Конечно высокий уровень жизни в Японии имеет большое значение для сохранения молодости японских женщин. Кроме этого, японки едят здоровую пищу, занимаются физическими активностями и тщательно, можно сказать, даже строго ухаживают за своей внешностью.

Почему не бывает толстых японок, раскрываем секретами рациона

Японки и японцы едят преимущественно сезонную растительную пищу, рыбу, морепродукты, рис высокого качества. Рыба или мясо занимает 30% блюда, остальное это — овощи.

Второй, не менее важный фактор молодости – японская кухня является кухней быстрого приготовления, позволяющей сохранить максимальное количество полезных веществ.

Еще одна особенность состоит в том, что в процессе приготовления практически не используются соль и специи. Вместо них легкие "приправы" на основе соевого соуса и растительных масел.

К здоровому питанию японцев приучают с детства. Как только ребенок попадает в детский сад или школу, его начинают приучать к здоровой натуральной пище. Ребенка приучают есть все. Как это делается, например, из двух не очень любимых продуктов, предлагают выбрать один и съесть половину порции. Ежемесячно родители получают от диетолога таблицу по питанию, где подробно описано, какие продукты и в каком количестве нужно есть их чаду.

Японки принимают БАДы

По статистике 90% жителей Японии принимают биологически активные добавки. Но, обратите внимание, все БАДы проходят жесткий контроль безопасности. Чтобы попасть на рынок, компания-производитель тестирует свои добавки на протяжении 10 лет.

БАДы потребляют не только для улучшения состояния кожи, но и для улучшения общего самочувствия и здоровья. К примеру, в Японии популярны БАДы "от усталости". Такие БАДы назначают курсом, есть и для одноразовое применение, чтобы выпить и восстановиться. В состав таких добавок обычно входят экстракты женьшеня, красного перца, имбиря.

Популярными для замедления старения являются БАДы с ферментами, про- и пребиотиками, которые предназначены для оздоровления микрофлоры кишечника. Для внешней привлекательности используют добавки с коллагеном, гиалуроновой кислотой и экстрактом плаценты. Обязателен ежедневный прием порции клетчатки и грубых пищевых волокон, которые продаются в виде сухих порошков и разбавляются водой.

Японки пользуются только натуральной косметикой и всегда защищают кожу от солнца

Один из секретов молодости японских женщин в косметике, в которой практически нет консервантов. За основу производители чаши всего используют экстракт из свиной или лошадиной плаценты, пептиды или экстракты растений.

При этом японки не делают, как наши женщины маски из огурцов или клубники, поскольку не знают, сколько в них пестицидов, гормонов и другой химии.

Ни одна японка не выйдет на улицу без надежной защиты от УФ-лучей солнца, защитные кремы из SPF они наносят даже в пасмурную дождливую погоду.

Уход за кожей – священный ритуал для японок

Одним из важнейших этапов ухода за кожей является ее многоступенчатое очищение. Посредством геля, гидрофильного масла удаляются поверхностные загрязнения, далее кожа очищается мыльной пеной. На следующем этапе сыворотка. Завершает очищение гель, молочко или крем структуры геля, которые предназначены удерживать влагу, защищая кожу. Японские эксперты утверждают, что для поддержания красоты и молодости кожи очищать ее нужно не менее двух раз в день, а по возможности еще чаще. Все средства по уходу за кожей должны быть из одной линейки. Это связано с тем, что любой японский комплекс по уходу за кожей разрабатывается с учетом того, чтобы каждый последующий компонент усиливал действие предыдущего.

Японские женщины очень любят несмываемые маски, которые наносятся на ночь и влияют на кожу 10-12 часов. Первыми в истории они начали использовать и тканевые маски, которые эффективно увлажняют сухую кожу и предотвращают ее старение.

Японки с осторожностью относятся ко всевозможным эстетическим процедурам

К пилингам, инъекциям, лазерным манипуляциям, тем более пластическим операциям японцы относятся крайне отрицательно. Эти методы считают слишком агрессивными для организма. "Почтенное" японок отношение к своей коже проявляется и в минимальном использовании декоративной косметики

Вместо этого большинство японцев предпочитают усиливать ресурсы собственного организма с помощью натуральных средств, как снаружи, используя натуральную косметику, так и изнутри, принимая добавки. Самой популярной процедурой в косметологических кабинетах в Японии был и остается массаж, особенно лимфодренажный.

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