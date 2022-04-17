Как убедить людей старшего возраста эвакуироваться

Что делать, если ваши родители, бабушки и дедушки отказываются эвакуироваться, переехать в более безопасное место во время войны. Как убедить стариков родственников эвакуироваться - в материале ТСН.ua

С проблемой, как уговорить пожилых родственников покинуть свои дома, наверное, сталкивался каждый во время войны. Психолог Юлия Павлова дает следующие рекомендации и советы, как это сделать наименее болезненно для пожилых людей.

Найдите рациональные объяснения эвакуации

Расскажите, куда собираетесь переехать и почему, покажите это место, объясните, что обязательно вернетесь в дом. И даже если что-то будет разрушено, поможете отстроить.

Обязательно расскажите, что за квартирой, домом, которые покидаете, будут присматривать соседи или родственники, которые не выезжают. Объясните, что есть куда ехать и что временное жилье с нормальными условиями.

Сражайтесь со страхом – составьте план на дорогу, на будущее

Составьте подробный план – сбора вещей, переезда, пребывания на новом месте. Составьте основной и запасной планы. Человек должен понимать, куда он едет и что там будет делать. Узнайте о защите стариков в регионе или стране, в которую собрались ехать, поделитесь этой информацией.

Работайте с возражениями

Слушайте, какие причины приводит человек, обосновывая свой страх перед дорогой. Аргументируйте по опыту других, по собственному опыту.

Акцентируйте на самом ценном

Подчеркивайте, что в случае переезда родстенники будут вместе с семьей, что детям и внукам их присутствие очень нужно. Покажите домашние фото, вспомните счастливые моменты.

Причина отъезда – необходимость помощи

Деликатно попросите родственников помочь ухаживать за детьми на новом месте, в приготовлении пищи и т.д., учитывая, что человеку важно и что он привык делать дома.

Не угрожайте, не вините, продумайте как и что будете говорить. Не жмите, объясняйте, возвращайтесь к обсуждению через некоторое время.

Если человек согласился, помогите собрать вещи

Продумайте, расскажите, как вещи, одежду взять с собой, проверьте наличие лекарств, документов. Позвольте родному человеку взять дорогую сердцу вещь: фото, книгу, памятную вещь. Во время эвакуации пожилой человек может потеряться, получить ранения, растеряться, испугаться и обо всем забыть. Поэтому положите в личные вещи контакты, по которым можно с вами связаться, и список болезней и нужных для их лечения лекарств.

Разговаривайте в дороге

Спрашивайте почаще, что хочет человек. Часто люди в таком возрасте стесняются сказать, что хотят в туалет и не желают лишний раз беспокоить просьбами о еде, воде, другом. Если есть возможность, делайте частые остановки. Разговаривайте о чем-то хорошем, вспоминайте не войну, а радостные события, хорошие моменты из жизни, планируйте будущее.