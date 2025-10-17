Как определить свежесть рыбы при покупке / © unsplash.com

Она богата омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B и минералами, которые поддерживают работу сердца, мозга и иммунной системы. Однако даже самая полезная рыба не принесет пользы, если продукт некачественный. Несвежая рыба или стейки могут стать причиной расстройства желудка, а иногда даже вызвать серьезное пищевое отравление.

К счастью, существует простой и надежный способ проверить свежесть рыбы, которая не требует специального оборудования и подходит для любого вида рыбы — как свежей, так и охлажденной.

Все, что нужно сделать, — погрузить рыбу в холодную воду. Если она всплывает на поверхность, это сигнал, что рыба несвежая. Такую рыбу лучше не покупать и не готовить. Если же рыба опускается ко дну, ее можно смело использовать для приготовления блюд, не беспокоясь о здоровье.

Как это работает? Причина в том, что у рыбы, которая начинает портиться, в кишечнике и плавательном пузыре накапливаются бактерии. Они выделяют газы, поднимающие рыбу на поверхность. Кроме того, при разложении тканей выделяется метан, придающий продукту плавучести. Этот естественный процесс помогает быстро определить свежесть без дополнительных тестов.

Еще несколько лайфгаков для тех, кто хочет быть уверенным в качестве рыбы:

Обращайте внимание на запах: свежий продукт обладает легким морским ароматом, без резких или «гнилостных» ноток.

Оценивайте внешний вид: глаза рыбы должны быть прозрачны и блестящие, чешуя — плотно прилегать, а мясо — упругое на ощупь.

Проверяйте упаковку: если рыба уже упакована, обратите внимание на дату производства и срок хранения, а также отсутствие жидкости с мутным осадком.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете всегда наслаждаться свежей и безопасной рыбой, а приготовленные блюда будут не только вкусными, но и полезными для здоровья.