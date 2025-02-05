Как убрать жир на животе: названы главные секреты

Похудение может быть непростой задачей, и, как показывает опыт, труднее всего убрать жир на животе.

Вот основные советы от диетологов

Ешьте больше продуктов, богатых клетчаткой

Продукты, богатые клетчаткой, могут творить чудеса для вашего здоровья с возрастом, включая снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, а также содействие снижению веса и снижению жира на животе.

Потребление белка

По словам диетологов, потеря жира на животе с возрастом практически невозможна без достаточного уровня белка в ежедневном рационе (источники нежирного белка – рыба, птица, тофу и бобовые).

Контролируйте порции

Качество пищи имеет решающее значение для улучшения здоровья с возрастом, но следует сосредоточиться и на размерах порций.

Избегайте излишка сахара

Избегание сахара или уменьшение его потребления является одним из лучших способов потерять жир на животе с возрастом.

Избегайте стресса

Любой стресс организм воспринимает как угрозу жизни и, конечно же, стремится обезопасить своего хозяина. Так в нашей крови обнаруживается так называемый гормон стресса – кортизол, помогающий отложению жира на животе.

Ограничьте употребление спиртных напитков

Тот факт, что алкоголь умерщвляет клетки мозга, давно уже не секрет. Вполне естественно, что организм недоволен такой ситуацией. Каждое употребление алкоголя провоцирует стресс и выброс в кровь кортизола, сводящий на нет все усилия по избавлению от ненужных складочек на теле. Кроме того, спиртосодержащие напитки обладают свойством усиливать голод человека — таким образом, организм пытается уменьшить негативное влияние на внутренние органы.

Пейте много воды

Правильная формула расчета воды – это 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Важно понимать, что в этот объем входит только чистая вода, употребляемая человеком. Чай, кофе, газированные напитки и жидкость, которую мы получаем из еды, не способны восполнить водный баланс, вывести шлаки и токсины.

Ранее мы писали, сколько нужно ходить каждый день, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.

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