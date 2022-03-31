Как ухаживать за мозгом, когда страшно: эксперт рекомендует

Как ухаживать за мозгом, когда страшно: эксперт рекомендует

Контролировать реакцию на страх нужно так же, как и медитировать – привлечь себя в "здесь и сейчас".

"В стрессе (тревожности, ПТСР, страхе, просто достаточно чувствительной психике) все биохимические процессы нарушаются. Как только "начинается" – притормозите и буквально за руку усадите, попробуйте хоть один метод", – пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon ! Анастасия Голобородько.

Рот

Движение челюстями, жевание повышает концентрацию и реально снижает уровень кортизола как минимум в слюне. Жвачка, морковь, яблоко, орех.

Чтение вслух, пение вслух, говорение (включая мантры-молитвы-каждому свое) – работает с нервом вагус, который проходит за горлом. Это главный нерв парасимпатической системы, которая противостоит стрессу и воспалению, являясь его антагонистом и «тормозом».

"Для визуализации загляните в Google картинки. Тонус вагуса показывает, насколько быстро вы можете восстанавливаться и переключать нервные системы. Выше тонус – лучше адаптация, настроение, стойкость к стрессу и даже восприимчивость к патогенам и вирусам", – пишет эксперт.

Дыхание. Можно даже зажать голосовую щель и издавать шипящий звук моря.

Тело

Самомассаж, растирание ушей, суставная гимнастика, массаж стоп. Особенно работают монотонные одинаковые действия – здесь и окситоцин подключается, и однообразные схожие движения успокаивают мозг.

Заземление. Техника по контролю панических атак. Садитесь с ровной спиной (осанка ослабляет страх, можно поднять руки в небо) и босыми стопами на пол. Или просто ложитесь на пол. Отложить телефон, новости, почувствовать заземление, пол. Они вас поддерживают снизу.

Одно дело

Сфокусируйтесь на чем-нибудь одном. Если дыхание, то только вдох и выдох.

Если глазами – зафиксируйте взгляд на одной точке – точке на стекле окна, углу стола, бег мыслей замедлится.

Если умом – на одном мнении, "я справлюсь", "я знаю что буду делать", "я сочувствую".

На одном сенсорном чувстве: то увидеть, что-то понюхать, что-то коснуться, что-то услышать, что-то попробовать на вкус.

Если воображением (хорошо работает с детьми) – уничтожит страх как в мультике, пофантазируйте – он исчезает, превращается в облако, разрывается, идет. Его нет.

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