Как ухаживать за мозгом, когда страшно: эксперт рекомендует

Контролировать реакцию на страх нужно так же, как и медитировать – привлечь себя в "здесь и сейчас".
"В стрессе (тревожности, ПТСР, страхе, просто достаточно чувствительной психике) все биохимические процессы нарушаются. Как только "начинается" – притормозите и буквально за руку усадите, попробуйте хоть один метод", – пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon ! Анастасия Голобородько.
Рот
- Движение челюстями, жевание повышает концентрацию и реально снижает уровень кортизола как минимум в слюне. Жвачка, морковь, яблоко, орех.
- Чтение вслух, пение вслух, говорение (включая мантры-молитвы-каждому свое) – работает с нервом вагус, который проходит за горлом. Это главный нерв парасимпатической системы, которая противостоит стрессу и воспалению, являясь его антагонистом и «тормозом».
"Для визуализации загляните в Google картинки. Тонус вагуса показывает, насколько быстро вы можете восстанавливаться и переключать нервные системы. Выше тонус – лучше адаптация, настроение, стойкость к стрессу и даже восприимчивость к патогенам и вирусам", – пишет эксперт.
- Дыхание. Можно даже зажать голосовую щель и издавать шипящий звук моря.
Тело
- Самомассаж, растирание ушей, суставная гимнастика, массаж стоп. Особенно работают монотонные одинаковые действия – здесь и окситоцин подключается, и однообразные схожие движения успокаивают мозг.
- Заземление. Техника по контролю панических атак. Садитесь с ровной спиной (осанка ослабляет страх, можно поднять руки в небо) и босыми стопами на пол. Или просто ложитесь на пол. Отложить телефон, новости, почувствовать заземление, пол. Они вас поддерживают снизу.
Одно дело
Сфокусируйтесь на чем-нибудь одном. Если дыхание, то только вдох и выдох.
- Если глазами – зафиксируйте взгляд на одной точке – точке на стекле окна, углу стола, бег мыслей замедлится.
- Если умом – на одном мнении, "я справлюсь", "я знаю что буду делать", "я сочувствую".
- На одном сенсорном чувстве: то увидеть, что-то понюхать, что-то коснуться, что-то услышать, что-то попробовать на вкус.
- Если воображением (хорошо работает с детьми) – уничтожит страх как в мультике, пофантазируйте – он исчезает, превращается в облако, разрывается, идет. Его нет.