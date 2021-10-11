Как укрепить свой иммунитет: один простой шаг к здоровью во время повышенной опасности

Как укрепить свой иммунитет: один простой шаг к здоровью во время повышенной опасности

Первое, что вы можете сделать, чтобы укрепить свою иммунную систему, - придерживаться здоровой диеты.

Фрукты и овощи содержат питательные вещества, которые напрямую поддерживают иммунитет, в том числе два из самых важных: витамин D и витамин C. В первую очередь обратите внимание на цельные продукты, а не на добавки.

Хотя витамины для иммунитета могут помочь восполнить пробелы в вашем рационе, лучший способ получить необходимые питательные вещества - получать их прямо из еды.

Также читайте Популярные продукты укрепят ваш иммунитет — рекомендует диетолог

Ваш организм лучше усваивает и использует витамины и питательные вещества, когда они поступают из пищевых источников. Кроме того, фрукты и овощи содержат много питательных микроэлементов и натуральных растительных химикатов, которые могут работать вместе и приносить пользу организму.

Диета с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, добавленного сахара и соли увеличивает риск избыточного веса или ожирения, диабета, сердечных заболеваний, высокого уровня холестерина и высокого кровяного давления - всех состояний, которые нагружают иммунную систему.

Как витамин С укрепляет иммунитет

Есть веские доказательства того, что витамин С поддерживает иммунитет.

«Витамин С способствует иммунной защите, поддерживая различные клеточные функции как врожденной, так и адаптивной иммунной системы», - написали исследователи в исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Nutrients.

Также читайте 4 способа укрепить иммунитет естественным образом

Дефицит витамина С приводит к ослаблению иммунитета и повышенной восприимчивости к инфекциям… добавки с витамином С, по-видимому, способны предотвращать и лечить респираторные и системные инфекции.

Натуральный витамин С включают цитрусовые, перец, ягоды и овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи и брюссельская капуста.

Как витамин D повышает иммунитет

Национальный институт здоровья отмечает, что витамин D помогает регулировать иммунную функцию, в то время как Harvard T.H. Школа общественного здравоохранения Чана заявляет, что лабораторные исследования показывают, что витамин D может помочь контролировать инфекции, уменьшить воспаление и замедлить рост раковых клеток.

Хорошие источники витамина D включают жирную рыбу, такую ​​как лосось, сельдь и скумбрия; яичные желтки; печень; и обогащенное молоко. Тем не менее, может быть трудно получить достаточное количество витамина D только из пищи, поэтому прием добавок витамина D (после консультации с врачом) может быть полезным.

Также читайте Симптомы штамма "Дельта": Ляшко назвал особые признаки заражения коронавирусом в Украине

"Есть веские доказательства того, что если у вас низкий уровень витамина D, у вас больше предрасположенности к заражению, когда вокруг есть инфекции", - сказал поклонник витамина D - доктор Энтони Фаучи, ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям США.

Так что пережить пандемию вам помогут натуральные витамины для иммунитета.

Читайте также: Между гриппом и COVID-19 зима может быть сложной — эксперты CNN

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку