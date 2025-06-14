Как улучшить память и работу мозга: ученые дали пять важных советов

Как улучшить память / © Pixabay

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В издании CNN рассказали, как “заставить” свой мозг запоминать самое важное. Свои советы дал нейропсихолог Чаран Ранганат из Калифорнийского университета.

Не пытайтесь изучить как можно больше, лучше фокусируйтесь на выборочном, но более глубоком усвоении любого материала. Секрет скрывается для того, чтобы обращать внимание на мелкие детали, контекст и личную значимость информации.

Существует специальная техника MEDIC, в которой учёные объединили пять ключевых подходов к лучшему запоминанию.

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M — Meaning (Значение)

К примеру, если вам нужно закрепить в памяти новое слово, обязательно свяжите его с чем-то известным. На самом деле ассоциативные связи являются очень мощным инструментом запоминания.

E — Error (Ошибка)

Не следует бояться совершать ошибки, ведь это часть любого обучения. Если вы сначала будете пытаться вспомнить правильно ответ, а уже потом подсматривать его, то мозг будет напрягаться и лучше запомнит информацию. Благодаря такому подходу стимулируется активное мышление.

D — Distinctiveness (Уникальность)

Человеческая память создана таким образом, что она лучше фиксирует нечто необычное и яркое. Поэтому для запоминания обязательно выделяйте какую-нибудь одну деталь. Это может быть положение или цвет предмета, который вы хотите запомнить.

I — Importance (Важность)

Человек лучше запоминает то, что имеет для него практическое или эмоциональное значение. Если вам что-то действительно интересно, память работает более эффективно. Подобное влияние на память имеет и любознательность. Поэтому, говорят нейропсихологи, перед изучением чего-то нового обязательно заинтересуйтесь темой.

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C — Context (Контекст)

Наши воспоминания глубоко связаны с теми обстоятельствами, в которых они возникают. Визуальные образы, запахи, звуки — все это может “вернуть” нас в момент. Если вам нужно вспомнить что-то важное, попробуйте мысленно вернуться в эту среду.