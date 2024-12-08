Как улучшить память: новое исследование показало уникальный способ

Для выполнения задач, требующих хранения соответствующих визуальных деталей в течение короткого периода времени, например решения головоломок, чтения или сравнения различных объектов, люди используют свою так называемую визуальную рабочую память. Это когнитивная система, которая позволяет людям временно сохранять важную визуальную. информацию, обычно в течение нескольких секунд или минут.

Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на исследования в Communications Psychology.

Специалисты изучали вопрос, может ли ритмическая сенсорная стимуляция, например, мерцание света или звуковые сигналы, улучшить объем памяти лучше электрической стимуляции мозга. связан с частотой тета-колебаний мозга.

Исследователи использовали метод сенсорного увлечения, синхронизирующий ритмы мозга с внешними стимулами, они провели эксперимент с 209 участниками, манипулируя скоростью их мозговых колебаний с помощью визуальных и слуховых сигналов.

Результаты исследования показали, что как более быстрые, так и более медленные стимулы тета-частоты улучшают способность к запоминанию, опровергая первоначальное предположение, что только более медленные колебания могут улучшить ее.

Этот метод оказался особенно полезен людям с естественно более низким исходным уровнем памяти, что подчеркивает его потенциал для целенаправленного вмешательства.

Полученные результаты позволяют задуматься над использованием сенсорной стимуляции, чтобы улучшить когнитивные функции в повседневной жизни, например в офисе, транспорте, считают авторы.

Исследование также поднимает вопрос о применимости метода в клинических группах с дефицитом памяти, таких как пациенты с шизофренией.

Напомним, исследователи ответили, могут ли кишечные бактерии влиять на развитие болезни Альцгеймера.

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