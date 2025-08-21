Как улучшить работу кишечника — диетологи сделали открытие

Секрет здорового кишечника и контроль аппетита. / © ТСН.ua

Ученые открыли уникальную систему питания, укрепляющую функции кишечника и помогающую контролировать аппетит.

О новых исследованиях идет речь на dailymail.

Результаты исследования показали, что ограничение определенных углеводов может улучшить здоровье кишечника.

«Диета с низким содержанием FODMAP уже давно считается эффективным методом борьбы с синдромом раздраженного кишечника (СПК), поскольку уменьшает нагрузку на пищеварительную систему», — говорится в материале.

Теперь ученые из Норвегии выяснили, что такая диета, которая ограничивает потребление продуктов с углеводами (злаки, хлеб, крекеры), может также регулировать уровень сахара в крови, контролировать аппетит и укреплять микрофлору кишечника.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время этот подход может оказаться действенной поддержкой для пациентов с проблемами пищеварения, в частности СПК. В то же время механизм влияния FODMAP на повышение уровня гормона GLP-1 в кишечнике еще нуждается в детальном изучении.

FODMAP — это аббревиатура от ферментированных олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов — группа углеводов, которые часто вызывают вздутие, газы и боль в животе. Они не расщепляются в тонком кишечнике, а попадают в толстый, где и вызывают симптомы.

К продуктам с высоким содержанием FODMAP относятся:

лук, чеснок, грибы

яблоки, нектарины, груши

макароны, белый хлеб

молочные продукты

А низко-FODMAP альтернатива включает:

овощи: баклажаны, картофель, цуккини

фрукты: виноград, киви, апельсины

белковые продукты: яйца, рыба, тофу

Исследования и результаты

Ученые из Университетской больницы Хокеланд (Норвегия) наблюдали за 30 взрослыми пациентами со смешанным типом СПК (переменные запоры и диарея). Они соблюдали строгую низко-FODMAP диету в течение 3 месяцев.

Результаты исследования показали значительное снижение боли в животе, вздутии и диарее, а также повышение уровня GLP-1, что помогает лучше контролировать аппетит и уровень сахара в крови.

Несмотря на ограниченный объем выборки (30 пациентов), исследование подтвердило статистически значимые улучшения.

Внимание! Эта информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не может заменить профессиональную медицинскую консультацию, диагностику или лечение. Всегда обращайтесь к квалифицированному врачу или другому медицинскому специалисту с любыми вопросами о вашем здоровье.

Напомним, что синдром раздраженного кишечника поражает около 1 из 20 человек в мире. Это хроническое заболевание существенно снижает качество жизни и активность.