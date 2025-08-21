- Дата публикации
Как улучшить работу кишечника — диетологи сделали открытие
Что улучшает работу кишечника и контролирует уровень сахара. Ученые представили результаты исследования.
Ученые открыли уникальную систему питания, укрепляющую функции кишечника и помогающую контролировать аппетит.
О новых исследованиях идет речь на dailymail.
Результаты исследования показали, что ограничение определенных углеводов может улучшить здоровье кишечника.
«Диета с низким содержанием FODMAP уже давно считается эффективным методом борьбы с синдромом раздраженного кишечника (СПК), поскольку уменьшает нагрузку на пищеварительную систему», — говорится в материале.
Теперь ученые из Норвегии выяснили, что такая диета, которая ограничивает потребление продуктов с углеводами (злаки, хлеб, крекеры), может также регулировать уровень сахара в крови, контролировать аппетит и укреплять микрофлору кишечника.
Эксперты отмечают, что в ближайшее время этот подход может оказаться действенной поддержкой для пациентов с проблемами пищеварения, в частности СПК. В то же время механизм влияния FODMAP на повышение уровня гормона GLP-1 в кишечнике еще нуждается в детальном изучении.
FODMAP — это аббревиатура от ферментированных олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов — группа углеводов, которые часто вызывают вздутие, газы и боль в животе. Они не расщепляются в тонком кишечнике, а попадают в толстый, где и вызывают симптомы.
К продуктам с высоким содержанием FODMAP относятся:
лук, чеснок, грибы
яблоки, нектарины, груши
макароны, белый хлеб
молочные продукты
А низко-FODMAP альтернатива включает:
овощи: баклажаны, картофель, цуккини
фрукты: виноград, киви, апельсины
белковые продукты: яйца, рыба, тофу
Исследования и результаты
Ученые из Университетской больницы Хокеланд (Норвегия) наблюдали за 30 взрослыми пациентами со смешанным типом СПК (переменные запоры и диарея). Они соблюдали строгую низко-FODMAP диету в течение 3 месяцев.
Результаты исследования показали значительное снижение боли в животе, вздутии и диарее, а также повышение уровня GLP-1, что помогает лучше контролировать аппетит и уровень сахара в крови.
Несмотря на ограниченный объем выборки (30 пациентов), исследование подтвердило статистически значимые улучшения.
Внимание! Эта информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не может заменить профессиональную медицинскую консультацию, диагностику или лечение. Всегда обращайтесь к квалифицированному врачу или другому медицинскому специалисту с любыми вопросами о вашем здоровье.
Напомним, что синдром раздраженного кишечника поражает около 1 из 20 человек в мире. Это хроническое заболевание существенно снижает качество жизни и активность.