Как уменьшить аппетит: 7 лучших продуктов для его снижения и ускорения метаболизма

Для того чтобы похудеть не спешите прибегать к голоданию или садиться на строгую диету, есть другие способы нормализовать вес. Эффективным путем, ведущим к стабильному похудению, является контроль аппетита в результате потребления определенных продуктов.

Эксперты назвали продукты, которые помогают контролировать аппетит и ускорить метаболизм, скорость которого влияет на снижение веса. Продукты, которые снижают аппетит и помогают в борьбе с лишним весом, содержат тилакоиды — это зеленые продукты.

Что такое тилакоиды и как они помогают похудеть

Тилакоиды – это специальные мембранные структуры в клетках растений, включая зеленые листья. Тилакоиды играют ключевую роль в фотосинтезе — превращают свет и углекислоту в энергию и органические вещества. Но они не только обогащают планету кислородом, как показали исследования тилакоиды, также могут оказать положительное влияние на процессы обмена веществ и наш аппетит.

Тилакоиды выполняют сразу несколько важных функций, запускающих процесс похудения.

Они уменьшают аппетит. Это происходит благодаря способности тилакоидов воздействовать на гормон, регулирующий чувство голода – лейтин. Регулярное потребление продуктов с тилакоидами способствует снижению уровня лейтина в крови, есть хочется реже и порции становятся меньше.

Помогают усвоению жиров. Тилакоиды снижают активность липогенеза – процесса, при котором организм превращает углеводы в жиры. Это означает, что употребление богатых тилакоидами продуктов мешает их накоплению.

Улучшают метаболизм. Тилакоиды способствуют ускорению обмена веществ и усвоению питательных веществ, что помогает организму более эффективно сжигать калории и использовать их как источник энергии.

Для того чтобы включить тилакоиды в свой рацион достаточно увеличить потребление зелени, содержащей эти мембранные структуры. Но увеличить нужно существенно, употреблять зелень в большом количестве и регулярно.

Зеленые продукты, которые снижают аппетит и помогают похудеть

шпинат,

брокколи,

морская капуста,

капуста кейл (кале) или вьющаяся капуста,

рукола,

кинза,

любая темно-зеленая салатная зелень.

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