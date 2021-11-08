Как уменьшить поры: 7 советов экспертов по уходу за кожей

Как уменьшить поры: 7 советов экспертов по уходу за кожей

Лучше бороться с причиной, а не с симптомами.

Даже тип сахара, который вы используете, может повлиять на состояние вашей кожи: закупорку пор и жирность кожи.

Предлагаем вам несколько профессиональных советов, которые помогут снизить поры.

Уберите рафинированный сахар из рациона

Употребление рафинированного сахара и жареной пищи в больших количествах может закупорить поры. Это происходит потому, что выработка кожного сала увеличивается из-за уровня инсулина. Вы можете легко избежать этого, заменив рафинированный сахар, например, коричневым или нектаром агавы.

Не используйте маски для лица с маслами слишком часто

Эксперты утверждают, что маски с маслами могут навредить коже. Вы лечите симптом, а основная проблема остается. Более того, это приведет к увеличению выработки кожного сала.

Воспользуйтесь экстрактом зеленого чая

Средства по уходу за кожей с экстрактом зеленого чая успокаивают и защищают кожу. Они также уменьшают выработку кожного сала и замедляют старение. Его можно использовать для всех типов кожи, если вы не гиперчувствительны. Но будьте аккуратны с нанесением чистого экстракта зеленого чая на кожу.

Не пользуйтесь пудрой в течение дня

Если вы используете пудру для макияжа в течение всего дня, пересмотрите привычку. Рассыпчатая пудра обычно содержит тальк, вызывающий раздражение глаз и носа.

Добавим, что пушистая кисточка для макияжа лучше подушки, чтобы минимизировать закупорку пор.

Уход за кожей

Используйте продукты с некомедогенными ингредиентами

Прежде чем покупать средства по уходу за кожей, убедитесь, что они не содержат комедогенных ингредиентов, которые могут закупоривать поры. Сюда входит оливковое, кокосовое масло, масло ши.

Масло семян конопли, жожоба меньше забивают поры.

Используйте очищающее средство с салициловой кислотой

Исследования показали, что использование очистительного средства с салициловой кислотой поможет очистить поры.

Используйте очищающие средства для кожи лица на основе геля.

Еще один совет от экспертов: используйте гели для очистки вместо лосьонов. Они отлично очищают кожу от избытка сала, что минимизирует появление больших пор.

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