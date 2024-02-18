Как уменьшить риск заболевания раком – список полезных советов

Соблюдение определенных рекомендаций может снизить шансы заболеть раком.
Международное агентство ВОЗ по изучению рака (МАВР) подготовило рекомендации, которые может выполнить каждый, чтобы снизить риск заболевания раком.
Об этом пишет Министерство здравоохранения.
Что следует делать:
- будьте физически активными и соблюдайте здоровое питание. Избыточный вес, малоподвижный образ жизни и недостаточное потребление растительной пищи – причины трети случаев рака;
- откажитесь от курения и алкоголя. Алкоголь может вызвать не менее семи видов рака. Курение – причина каждой четвертой смерти от онкозаболеваний;
- около 25% случаев рака вызывают вирусы гепатита В и папилломы человека. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прошли вакцинацию от гепатита В (гарантировано государством) и желательно вируса папилломы человека. По возможности также вакцинируйтесь сами;
- используйте барьерную контрацепцию во всех видах секса, чтобы избежать инфекций, увеличивающих вероятность развития онкозаболеваний;
- ограничивайте время пребывания на солнце. Не загорайте ни под солнцем, ни в солярии. Ультрафиолетовое излучение вызывает до 90% случаев рака кожи и фотостарения кожи. Пользуйтесь солнцезащитными кремами и очками в течение года;
- ешьте больше овощей и фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов. Избегайте обработанного мяса; ограничивайте потребление красного мяса и еды с высоким содержанием соли;
- кормление грудью младенцев снижает риск развития рака молочной железы у женщин;
- соблюдайте правила техники безопасности на производстве и в быту.
- регулярные самообследования и скрининги для разных типов рака увеличивают шансы на раннее выявление болезни, а следовательно – лучшую эффективность лечения.
Напомним, назван самый полезный суп для здоровья – такое первое блюдо можно есть каждый день.
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