Как уменьшить риск заболевания раком – список полезных советов

Международное агентство ВОЗ по изучению рака (МАВР) подготовило рекомендации, которые может выполнить каждый, чтобы снизить риск заболевания раком.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

Что следует делать:

будьте физически активными и соблюдайте здоровое питание. Избыточный вес, малоподвижный образ жизни и недостаточное потребление растительной пищи – причины трети случаев рака;

откажитесь от курения и алкоголя. Алкоголь может вызвать не менее семи видов рака. Курение – причина каждой четвертой смерти от онкозаболеваний;

около 25% случаев рака вызывают вирусы гепатита В и папилломы человека. Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прошли вакцинацию от гепатита В (гарантировано государством) и желательно вируса папилломы человека. По возможности также вакцинируйтесь сами;

используйте барьерную контрацепцию во всех видах секса, чтобы избежать инфекций, увеличивающих вероятность развития онкозаболеваний;

ограничивайте время пребывания на солнце. Не загорайте ни под солнцем, ни в солярии. Ультрафиолетовое излучение вызывает до 90% случаев рака кожи и фотостарения кожи. Пользуйтесь солнцезащитными кремами и очками в течение года;

ешьте больше овощей и фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов. Избегайте обработанного мяса; ограничивайте потребление красного мяса и еды с высоким содержанием соли;

кормление грудью младенцев снижает риск развития рака молочной железы у женщин;

соблюдайте правила техники безопасности на производстве и в быту.

регулярные самообследования и скрининги для разных типов рака увеличивают шансы на раннее выявление болезни, а следовательно – лучшую эффективность лечения.

Напомним, назван самый полезный суп для здоровья – такое первое блюдо можно есть каждый день.

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