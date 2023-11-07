Как уменьшить талию за несколько недель: советы экспертов

Чтобы похудеть в талии за пару недель, эксперты по питанию и фитнесу предлагают быть прежде всего последовательными и системными. В зависимости от типа фигуры для того, чтобы похудеть на животе, может потребоваться меньше или больше времени, главное оставаться позитивно настроенным и продолжать работать над поставленной целью.

Измените свой рацион

Прежде всего, эксперты советуют, изменить питание, потому что, как известно, мы являемся тем, что мы едим.

Чтобы похудеть, нужно увеличить потребление фруктов и овощей. Благодаря тому, что они богаты антиоксидантами, пищевыми волокнами и минералами и имеют низкую калорийность, овощи и фрукты являются идеальными продуктами для похудения.

Специалисты советуют ежедневно потреблять по три порции пяти разных овощей в день. Это оптимально, по меньшей мере, нужно есть хотя бы по две порции трех различных фруктов в день. Перекусывать лучше также каким-нибудь овощем, фруктами или фисташками.

Пейте много воды

Еще одна важная вещь, которую нужно делать, когда вы пытаетесь похудеть в талии – это пить достаточное количество воды. Рекомендуется выпивать 2-3 л, а если тренируетесь в жаркую погоду – еще больше.

Вода поможет выдерживать голод, ограничит переедание и выводить токсины таким образом, улучшая функции клеток и состояние организма в целом.

Тренируйтесь

Чтобы использовать потребляемые калории, нужно заниматься спортом. Выберите форму упражнений или стиль фитнеса, который соответствует вашему стилю жизни и интересует вас. Это могут быть кардио, танцы, езда на велосипеде, кикбоксинг, бег, ходьба, плавание или другие виды спорта.

Специалисты рекомендуем заниматься 3-5 часов в неделю. К своим любимым физическим занятиям обязательно добавьте силовые тренировки и HIIT, чтобы получить подтянутое и подтянутое тело.

Работайте над верхней частью тела

Кроме работы над всем телом важно также работать именно над верхней частью тела — тренировать верхнюю часть спины, плечи и грудь. Работа над этими мышцами поможет нарастить чистую мышечную массу и подтянуть верхнюю часть тела, это, в свою очередь, уменьшит талию.

Нацелитесь на талию и нижнюю часть живота

В комплекс ежедневных упражнений нужно добавить упражнения для уменьшения талии, которые помогут подтянуть нижнюю часть живота.

Это, например, подъем ног лежа на спине, подъем ног лежа на боку, вертикальные скручивания с поднятыми ногами, ножницы, упражнение "альпинист", планка, боковые наклоны, флаттер ногами и другие.

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