Как узнать свежее ли яйцо: домашние методы

Проверенные способы — как определить свежее куриное яйцо в материале ТСН.ua

Хранить яйца их можно при комнатной температуре до 7 дней, в холодильнике – до 45. Проверить, можно ли использовать яйца или нужно их уже выбрасывать, можно разными способами.

Определить свежесть яиц можно по внешнему виду, для этого его нужно разбить. Свежие яйца держат форму, белок не расползается, держится вокруг желтка. Желток светло-желтого цвета имеет форму полусферы. Чем "старше" яйцо, тем оно темнее, со временем белок синеет, в нем проявляются частицы красного или коричневого цвета.

как определить свежесть яиц

Сориентироваться по запаху . Тухлое яйцо даже не разбитое имеет характерный неприятный запах.

. Тухлое яйцо даже не разбитое имеет характерный неприятный запах. Посмотреть яйцо на свет . Если на свете через скорлупу яйца проступают темные пятна – его можно выбрасывать.

. Если на свете через скорлупу яйца проступают темные пятна – его можно выбрасывать. Покрутить яйцо на ровной поверхности — протухшее обернется вокруг своей оси большее количество раз, чем свежее.

— протухшее обернется вокруг своей оси большее количество раз, чем свежее. Поднести яйцо к уху и потрусить . Если внутри что-то болтается - яйцо не очень свежее, а если хлюпается, булькает – не пригодно для потребления.

. Если внутри что-то болтается - яйцо не очень свежее, а если хлюпается, булькает – не пригодно для потребления. Положить яйцо в чашу с холодной водой. Свежее яйцо должно опуститься на дно и лечь на бок. Если утонет и зафиксируется вертикально – не первой свежести, но еще пригодно для потребления. А вот если яйцо всплыло, без сожаления выбрасывайте его.

Наконец-то обратите внимание на дату срока годности яиц на упаковке. Иногда яйца можно использовать в течение некоторого времени после истечения срока годности, если они хранились в правильных условиях, но перед этим следует проверить их приведенными выше способами. Яйца срок годности которых истек некоторое время могут быть использованы, но только при тщательном приготовлении и соблюдении соответствующей температуры приготовления.

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