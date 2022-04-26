Как узнать свежее ли яйцо: домашние методы

Проверенные способы — как определить свежее куриное яйцо в материале ТСН.ua
Хранить яйца их можно при комнатной температуре до 7 дней, в холодильнике – до 45. Проверить, можно ли использовать яйца или нужно их уже выбрасывать, можно разными способами.
- Определить свежесть яиц можно по внешнему виду, для этого его нужно разбить. Свежие яйца держат форму, белок не расползается, держится вокруг желтка. Желток светло-желтого цвета имеет форму полусферы. Чем "старше" яйцо, тем оно темнее, со временем белок синеет, в нем проявляются частицы красного или коричневого цвета.
- Сориентироваться по запаху. Тухлое яйцо даже не разбитое имеет характерный неприятный запах.
- Посмотреть яйцо на свет. Если на свете через скорлупу яйца проступают темные пятна – его можно выбрасывать.
- Покрутить яйцо на ровной поверхности — протухшее обернется вокруг своей оси большее количество раз, чем свежее.
- Поднести яйцо к уху и потрусить. Если внутри что-то болтается - яйцо не очень свежее, а если хлюпается, булькает – не пригодно для потребления.
- Положить яйцо в чашу с холодной водой. Свежее яйцо должно опуститься на дно и лечь на бок. Если утонет и зафиксируется вертикально – не первой свежести, но еще пригодно для потребления. А вот если яйцо всплыло, без сожаления выбрасывайте его.
- Наконец-то обратите внимание на дату срока годности яиц на упаковке. Иногда яйца можно использовать в течение некоторого времени после истечения срока годности, если они хранились в правильных условиях, но перед этим следует проверить их приведенными выше способами. Яйца срок годности которых истек некоторое время могут быть использованы, но только при тщательном приготовлении и соблюдении соответствующей температуры приготовления.
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