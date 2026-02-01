- Дата публикации
Как в 58 выглядеть на 25: мужчина раскрыл простой секрет омоложения без пластики (фото)
Возраст — это только цифра. Эдсон Брандао рассказывает свой секрет омоложения: тренировки, натуральная еда и простые ежедневные привычки, помогающие выглядеть молодо.
Многие приближающиеся к своим 50+ привыкли слышать: «время замедлиться, твои лучшие годы позади». Но Эдсон Брандао из Бразилии обосновывает обратное. Он остается молодым и энергичным в 58 лет.
Об этом говорится в материале dailymail.
Инфлюэнсер часто принимают за 20-летнего. Его даже спрашивают незнакомые люди, совершал ли он пластические операции или использует ботокс. Брандао уверяет: ничего из этого только ежедневные простые привычки.
«Я никогда не производил пластику и ботокс. Мой секрет — постоянство. Это доступно каждому», — говорит он.
Изменение мышления после 40
Брандао признается, что раньше не заботился о здоровье. Лишь после 40 лет он осознал: старение — это результат ежедневных действий, и если не начать заботиться о себе, последствия появятся позже. С тех пор он соблюдает строгую рутину уже 18 лет.
Тренировки и спорт
Ежедневные тренировки включают в себя силовые упражнения и кардио. По словам Брандао, именно они помогают поддерживать энергию, хорошую осанку и молодой вид. Кардио улучшает циркуляцию крови, насыщает кожу кислородом и сохраняет ясность ума.
Научные исследования подтверждают, что силовые тренировки замедляют возрастные изменения в мышцах, улучшают осанку и общее состояние здоровья.
Питание — ключ к молодости
Эдсон избегает белого хлеба, сладких завтраков, жареного и быстрого питания, обработанных сыров и сахара. Он предпочитает фрукты и натуральные продукты: авокадо, папайя, ягоды, апельсины, чернику, драгон-фрут.
Также в его рационе чеснок, лосось, куркума, мед, печень и яйца от свободного выгула.
«Не нужны добавки, нужна правильная пища», — объясняет Брандао.
Уход за кожей
Секрет прост: замороженный огурец на лице для уменьшения отеков и воспалений. Это естественно, эффективно и доступно каждому.
Брандао подчеркивает, что все это не о том, чтобы выглядеть моложе других, а чтобы чувствовать себя сильным, уверенным и живым в любом возрасте.
«Паспорт не определяет твое будущее — твои привычки определяют его», — говорит он.
