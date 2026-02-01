Как в 58 выглядеть на 25: мужчина раскрыл простой секрет омоложения без пластики (фото)

Узнайте секрет 58-летнего бразильца, который выглядит на 20 лет. Фото иллюстративное / © Pixabay

Многие приближающиеся к своим 50+ привыкли слышать: «время замедлиться, твои лучшие годы позади». Но Эдсон Брандао из Бразилии обосновывает обратное. Он остается молодым и энергичным в 58 лет.

Об этом говорится в материале dailymail.

Инфлюэнсер часто принимают за 20-летнего. Его даже спрашивают незнакомые люди, совершал ли он пластические операции или использует ботокс. Брандао уверяет: ничего из этого только ежедневные простые привычки.

«Я никогда не производил пластику и ботокс. Мой секрет — постоянство. Это доступно каждому», — говорит он.

Эдсона Брандао, которому 58 лет, часто путают с юношей, но он утверждает, что не делал пластических операций. Фото скрин Edson Brandao

Изменение мышления после 40

Брандао признается, что раньше не заботился о здоровье. Лишь после 40 лет он осознал: старение — это результат ежедневных действий, и если не начать заботиться о себе, последствия появятся позже. С тех пор он соблюдает строгую рутину уже 18 лет.

Брандао в возрасте 40 лет. Приблизительно в это время его отношение к старению изменилось, и он перенял здоровые привычки. Фото скрин Edson Brandao

Тренировки и спорт

Ежедневные тренировки включают в себя силовые упражнения и кардио. По словам Брандао, именно они помогают поддерживать энергию, хорошую осанку и молодой вид. Кардио улучшает циркуляцию крови, насыщает кожу кислородом и сохраняет ясность ума.

Научные исследования подтверждают, что силовые тренировки замедляют возрастные изменения в мышцах, улучшают осанку и общее состояние здоровья.

Питание — ключ к молодости

Эдсон избегает белого хлеба, сладких завтраков, жареного и быстрого питания, обработанных сыров и сахара. Он предпочитает фрукты и натуральные продукты: авокадо, папайя, ягоды, апельсины, чернику, драгон-фрут.

Также в его рационе чеснок, лосось, куркума, мед, печень и яйца от свободного выгула.

«Не нужны добавки, нужна правильная пища», — объясняет Брандао.

Уход за кожей

Секрет прост: замороженный огурец на лице для уменьшения отеков и воспалений. Это естественно, эффективно и доступно каждому.

Брандао подчеркивает, что все это не о том, чтобы выглядеть моложе других, а чтобы чувствовать себя сильным, уверенным и живым в любом возрасте.

«Паспорт не определяет твое будущее — твои привычки определяют его», — говорит он.

