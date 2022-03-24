Как в Молдове лечатся от туберкулеза украинские беженцы: история борьбы с болезнью во время войны

Как в Молдове лечатся от туберкулеза украинские беженцы: история борьбы с болезнью во время войны

«Ночью нас разбудили взрывы. Они продолжали до самого утра. На улице дым и военное снаряжение. Мы поняли, что война началась. Это было страшно. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом читайте историю Анны о поисках более безопасного места и лечения во время войны.

18-летняя студентка Анна была вынуждена покинуть дом и в прошлом месяце поехать в Республику Молдова для продолжения лечения туберкулезом. Месяцем ранее Анна узнала свой диагноз, пишет World Health Organization Ukraine.

«Я никогда не думала, что могу заболеть туберкулезом, поскольку раньше очень мало слышала об этой болезни», — рассказывает Анна.

«Моя семья решила, что мне важно продолжать лечение в обычных условиях, поэтому через два дня после начала войны я поговорила со своим врачом и сказала ему, что поеду в Республику Молдова».

Сейчас для Анны важнее всего закончить полный курс лечения и вернуться домой. Она скучает по семье, но понимает, сколь важно ни при каких обстоятельствах не прерывать лечение.

Во Всемирный день борьбы с туберкулезом читайте историю Анны о поисках более безопасного места и лечения во время войны.

История борьбы с туберкулезом во время войны

Врач в Одессе выписал Анну и дал противотуберкулезное лекарство в месяц, что позволило девушке пересечь границу без перерыва в лечении. Она согласилась вступить в контакт с неправительственной организацией SMIT, как только приедет в страну. SMIT будет выступать посредником между врачом Анны в Украине и Национальной программой противотуберкулеза Молдовы.

К настоящему моменту национальная совместная техническая рабочая группа по туберкулезу/ВИЧ уже встретилась, чтобы определить меры по обеспечению непрерывности лечения, тестирования и диагностики ВИЧ и туберкулеза среди украинских беженцев. Министерство здравоохранения Республики Молдова согласилось продолжить надзор и медицинскую помощь беженцам, страдающим туберкулезом или другими заболеваниями.

В этом контексте между странами был создан механизм направления больных туберкулезом и ВИЧ.

"Тот факт, что беженцы могут носить с собой противотуберкулезные препараты, которые будут продолжаться до тех пор, пока они не поступят в службу в стране, является огромным преимуществом", — говорит врач Валентина Вильц, менеджер Национальной программы противотуберкулеза Республики Молдова.

"Все пациенты прибыли с документами, включая подробное описание заболевания, данные обследования и назначенное лечение", – объясняет она. «Пациенты здесь проходят обследование и продолжают лечение амбулаторно. Если человек нуждается в стационарном лечении, его госпитализируют в Институт фтизиопульмонологии "Кирилл Драганюк".

ТСН.ua

Подход, ориентированный на пациента

На следующий день после прибытия в Республику Молдова Анну действительно направили в Институт фтизиопульмонологии, ведущий центр третичного здоровья по туберкулезу и легочных заболеваний в Республике Молдова.

"Меня тщательно осмотрели, сделали рентген, сдали все анализы – кровь, мочу, мокроту", — вспоминает она.

"Пока продолжаю лечение амбулаторно, а потом снова пройду обследование. Я постоянно контактирую с врачами".

Между тем, Вильк отмечает, что любой гуманитарный кризис является фактором риска распространения туберкулеза, и не только в одной стране. Она объясняет, что прекращение лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза может привести к развитию лекарственно-резистентного туберкулеза (ЛУ-ТВ). Если это произойдет, предупреждает она, болезнь вернется еще в худшей форме, и ее будет очень тяжело, а иногда и невозможно, вылечить, если лечение ЛУ-ТВ потом будет прервано.

"Когда пациенты находятся в стрессе и перегрузке, приоритеты меняются, и существует высокий риск, что они прекратят лечение. В этом случае скрытая туберкулезная инфекция может перерасти в активный туберкулез, который может быстро стать устойчивым к лекарству. Поэтому необходимо оказывать поддержку исходя из потребностей пациента, и решать вопросы, являющиеся для них критическими и жизненно важными".

С этой целью искателям убежища, страдающим активным туберкулезом, организации беженцев помогают найти жилье в стране, когда они прибывают. Их лечение может быть организовано дистанционно с помощью видеонаблюдения, затем они могут продолжить лечение туберкулеза и туберкулеза с лекарственной заболеваемостью, включая модифицированные короткие схемы лечения. Они контролируются в соответствии с протоколами лечения, одинаковыми в Республике Молдова и Украине.

"Трудно не значит невозможно"

По предварительным оценкам ВОЗ, только за первый месяц из Украины ожидается прибытие в Республику Молдова более 50 больных туберкулезом. Доктор Вильк говорит, что Национальная программа противотуберкулеза имеет достаточные буферные запасы лекарства для лечения как больных туберкулезом, так и больных туберкулезом. Кроме того, информация о симптомах туберкулеза и ВИЧ, а также контактные данные местных учреждений и организаций размещаются на видных местах в центрах для беженцев.

"Туберкулез — это болезнь, поддающаяся лечению", — подчеркивает Вильк.

"Вы можете полностью вылечиться, но вам нужно воспользоваться случаем для этого. Если вы покажетесь, вам не станет легче, и все близкие будут страдать вместе с вами. Лечение длительное, тяжелое и не всегда приятное, но тяжелое не означает невозможное".

Для Анны сейчас важно закончить лечение и возвратиться домой. Она скучает по семье в Украине, но понимает, как важно ни при каких обстоятельствах не прерывать лечение от туберкулеза.

"Я благодарна всем за помощь и поддержку. Для меня главное, чтобы все были живы и здоровы. Больше всего я хочу, чтобы весь этот кошмар быстро закончился и вернулась домой к родным и друзьям", — сказала девушка.