Как вакцинироваться от COVID-19, если вы вынужденно покинули территорию Украины

Как вакцинироваться от COVID-19, если вы вынужденно покинули территорию Украины

Защитите себя и вакцинируйтесь в той стране, где вы находитесь.

В ряде европейских стран продолжают действовать ограничения в связи с пандемией, ведь COVID-19 никуда не исчез.

Как вакцинироваться против COVID-19 в Польше, Румынии, Словакии, Молдове и Чехии по ссылке.

Как вакцинироваться против COVID-19 в Литве, Латвии, Германии, Израиле и Франции по ссылке.

Как вакцинироваться против COVID -19 в Италии, Испании, Австрии, Греции и Болгарии.

Напомним, на территории Украины действует государственная программа «Доступные лекарства», экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно, а семейные врачи в любом месте обязаны принимать временных переселенцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

Для людей, временно сменивших место жительства, в аптеках продолжает работать программа "Доступные лекарства".

"Все лекарственные препараты по рецепту человек может получить в любой аптеке бесплатно или, если препарат превышает определенную государством цену, то за небольшую доплату. На инсулины мы сняли любую доплату, и они бесплатны во всех аптеках, участвующих в программе "Доступные лекарства", – объяснил Ляшко.