Как вакцинироваться от COVID-19 за рубежом

Как вакцинироваться от COVID-19 за рубежом

Минздрав предупредил, что в Европе еще действуют ограничения по пандемии, ведь COVID-19 никуда не исчез.

Минздрав информирует о вакцинации против COVID-19 украинцев, вынужденно покидающих территорию Украины.

В ряде европейских стран продолжают действовать ограничения по пандемии, ведь COVID-19 никуда не исчез. Защитите себя и вакцинируйтесь в той стране, где вы находитесь.

Как вакцинироваться против COVID-19 в Польше, Румынии, Словакии, Молдове и Чехии по ссылке.

Как вакцинироваться против COVID-19 в Литве, Латвии, Германии, Израиле и Франции по ссылке.

Напомним также, что инфекционные болезни и война, к сожалению, являются спутниками, пишет детский врач центра "Педиатрия с любовью" в Киеве Лидия Бабич.

Скопление людей, переохлаждение, проблемный или отсутствующий доступ к медицинским услугам, лекарствам – это далеко не все последствия войны против Украины.

В новостях мы перестали слышать о погибших от коронавируса и о количестве новых случаев. Но не потому, что он скрылся.

Пожалуйста, старайтесь, как только возможно, об индивидуальной защите. Если вы раньше откладывали прививку – вакцинируйтесь наконец при первой же возможности.